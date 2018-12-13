شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة للسياحة تفتتح اليوم فرعين تجاريين بالسنبلاوين وقطور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق اليوم الخميس، يرافقها عدد من رؤساء الشركات التجارية التابعة فرعى قطور بالغربية والسنبلاوين بالدقهلية. وقالت ميرفت حطبة، إن الفرعين تكلفا نحو 13 مليون جنيه بالشراكة مع القطاع الخاص، لافتة أن التعاقد على فرع قطور لمدة 7 سنوات بعائد سنوى 370 ألف جنيه، والتعاقد على فرع السنبلاوين لمدة 9 سنوات بعائد 375 ألف جنيه.

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