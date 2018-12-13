شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية رجال الأعمال تقترح على البرلمان إنشاء معمل جودة معتمد عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس مجد الدين المنزلاوى عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة الصناعة بالجمعية، إن الجمعية عرضت 3 مشاكل تواجه المستثمرين الصناعيين فى مصر خلال اجتماعها مع لجنة الصناعة بالبرلمان لمناقشتها فى الدور التشريعى الجارى، وهى أولا مشكلة فرض ضريبة عقارية على المصانع، وذكر فى هذا الإطار أنه تم اقتراح ربط سعر الضريبة العقارية بعدد العاملين والمساحة البنائية للأراضى الصناعية.

وأضاف المنزلاوى، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن المشكلة الثانية وهى التأمينات الاجتماعية، مشيرا فى هذا الصدد إلى مقترح الجمعية بزيادة الحد الأقصى للتأمين لزيادة معاش التأمين النهائى بما يتناسب مع الظروف المعيشية الحالية، مع خفض نسبة اشتراكات التأمينات الاجتماعية من 40% من الأجور إلى 20-25% كما هو مطبق فى دول العالم.

وتابع أما المشكلة الثالثة وهى الالتزام بتفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية، موضحا أن المكاتب الاستشارية تتلاعب بنسبة استخدام مواصفات المنتج المحلى بالعقود، ويجب إلزامها بقبول مواصفات نسبة 50% من المنتجات مصرية، لتشجيع الصناعة الوطنية.

وكشف رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، عن اقتراح الجمعية إنشاء معمل جودة فى مصر معتمد عالمياً، لمراجعة مدى مطابقة المنتجات المحلية لمواصفات الجودة والمعايير العالمية، ومنحها شهادة معتمدة بذلك بما يساهم فى الترويج لتلك المنتجات فى الأسواق العالمية.