شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف التجارية يلتقى مسئولين جزائريين لبحث زيادة التبادل التجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم الاتحاد العام للغرف التجارية، لقاءات مغلقة اليوم الخميس مع وفد جزائرى بأحد فنادق القاهرة يعقبه عقد منتدى أعمال مشترك لبحث الفرص الاستثمارية ومناقشة ملفات زيادة التبادل التجارى بين البلدين.

وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية فى تصريحات خاصة، أن منتديات الأعمال التى يتم عقدها مع الشركاء التجاريين تهدف فى المقام الأول لزيادة حركة التجارة مع كافة الدول التى تجمعنا معها علاقات اقتصادية.

يشار إلى أن أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، كشف عن مساع لإنشاء غرفة أفريقية روسية خلال ملتقى مصر الرابع للاستثمار فى 9 فبراير القادم بالقاهرة والذى يتواكب مع اجتماعات اتحادات الغرف الأفريقية والإسلامية والمتوسطية.

وأضاف الوكيل خلال الملتقى الروسى الأفريقى الذى عقد أمس، أن مصر بادرت إلى مد جسور التعاون مع كبريات البلاد والتكتلات فى العالم، بإنشاء غرف أفريقية مشتركة، مع الصين واليابان وكوريا والدول العربية، وذلك من أجل تنمية التبادل التجارى والاستثمارى، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية التى تزخر بها قارتنا الأفريقية.