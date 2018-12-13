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شكرا لقرائتكم خبر عن «صنعتي» يقدم أسرا منتجة تشكل نواة جيدة للانتقال إلى عالم ريادة الأعمال والان نبدء بالتفاصيل
حضور كبير يشهده المعرض (اليوم)
حضور كبير يشهده المعرض (اليوم)
» فرصة للشراء والتنزه
فتقول أسرة إبراهيم العلي: إنها لم تفوت النسخ السابقة لـ(صنعتي) وكم تتمنى تكراره أكثر من مرة في العام أو إطالة عدد أيامه، معتبرة المعرض بمثابة الفرصة للشراء والتنزه في آن واحد، وإنها حضرت إلى المعرض أكثر من مرتين.
كما دعا زائر مُقيم إلى أهمية تكرار التجربة لأكثر من مرة، مشيرًا إلى ثقته في منتجات الأسر المنتجة وإنها تلبي رغبته في اقتناء أشياء متقنة الصنع، وإنه يحضر المعرض للمرة الأولى ولم يكن يتوقع ما به من ترتيب في مواقع الأركان والأريحية في التنقل بينها.
وأكدت إحدى الزائرات الأجواء الاحتفالية في المعرض وتناولها الوجبات الشعبية اللذيذة هي وأسرتها، وكيف كانت هذه الأجواء دافعًا لها ولأسرتها على المجيء طوال الأيام السابقة، مُشيدة بالتنسيق والترتيب بخاصة حديقة الطفل، التي كانت ملاذًا آمنًا لأبنائها الصغار.
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