شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي يطلق برنامجا لتأهيل القيادات النسائية والان نبدء بالتفاصيل
ويتبع المصرف إستراتيجية تهدف لتنمية المواهب النسائية السعودية، ويشكل هذا البرنامج إضافة للمصرف لتحقيق هدفه في أن يصبح «جهة العمل المفضلة»، وليكون الحجر الأساس لبناء كوادر نسائية محترفة لأداء أو قيادة الأعمال المصرفية بمهنية عالية.
وقال الأستاذ خالد الحزيم رئيس مجموعة الموارد البشرية في مصرف الراجحي إنه تم اتباع منهجية دقيقة جدا في اختيار المرشحات، وذلك من خلال العديد من الاختبارات مثل اختبار القدرة على الإنترنت، والمقابلة التحفيزية لأفضل خريجات من مختلف الجامعات الوطنية والدولية، مع إعطاء الفرصة للموظفات الحاليات من داخل المصرف.
وأضاف إن عدد مرشحات الدفعة الأولى يبلغ 15 خريجة سعودية في تخصصات مختلفة مثل: إدارة أعمال ونظم المعلومات واللغات والترجمة والاقتصاد والإدارة المالية والمحاسبة والتسويق.
وأوضح الحزيم أن برنامج تطوير الخريجات معد ليقدم المهارات الأساسية والمعارف العلمية، التي تساعد على تطوير الشابات السعوديات واختيار المسار الأنسب لهن داخل مصرف الراجحي.
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