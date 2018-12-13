شكرا لقرائتكم خبر منع الألوان والشعارات والصور على علب السجائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

بدأت الهيئة العامة للغذاء والدواء بتفعيل لائحة «التغليف العادي لمنتجات التبغ»، التي تلزم شركات السجائر بتغليف علب منتجاتها بأغلفة لا تحمل شعارات أو ألوانا أو صور علامات تجارية أو معلومات ترويجية، بهدف القضاء على الترويج لمنتجات التبغ.

وخاطبت الهيئة الشركات المستوردة لمنتجات التبغ، لتستعد بتطبيق اللائحة، التي تمنع استخدام الألوان الجاذبة والشعارات والصور والمعلومات الترويجية.

ومنحت الهيئة، المستوردين مهلة حتى 5 / 1 / 2019، ستتخذ بعدها الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بما ورد في هذا التعميم، فيما سمحت بتسويق المنتجات غير المطابقة للائحة الفنية التي تم استيرادها قبل تاريخ الإلزام حتى تاريخ 1 / 1 / 2020.

وأعدت الغذاء والدواء، أنموذجا لعلب السجائر والمعسل وغيرها من منتجات التبغ، استخدمت من خلاله لونا غير جاذب وأبرزت التحذيرات الصحية المصورة عليه.

وقال المدير التنفيذي للتواصل والتوعية في الهيئة عبدالرحمن السلطان، إن التغليف العادي لمنتجات التبغ يهدف إلى تحسين الصحة العامة من خلال ثني غير المدخنين عن البدء في التدخين أو تعاطي منتجات التبغ، إضافة إلى تشجيع الإقلاع عن التدخين، وتقليل جاذبية منتجات التبغ وزيادة فعالية التحذيرات الصحية على عبواتها.

وأوضح أن المملكة تعد من أوائل الدول عالميا في تبني التغليف العادي لمنتجات التبغ، وأول دولة خليجية وعربية، وتأمل أن يسهم ذلك في مكافحة انتشار استهلاك التبغ، تماشيا مع رؤية المملكة 2030 في تعزيز الصحة العامة.

كيف سيكون شكل علبة السجائر؟

التغليف بأغلفة عادية اللون

وضع تحذيرات صحية ومصورة

منع الشعارات والألوان

منع صور العلامات التجارية

منع المعلومات الترويجية

وضع اسم العلامة التجارية والنوع بخط عادي

لماذا الإلزام بالغلاف الجديد؟