«غرفة الفجيرة» تناقش أساليب تسعير السلع والخدمات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: ”الخليج 365”

نظّمت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة بالتعاون مع أكاديمية دبي لريادة الأعمال برنامجاً تدريبياً حول أساليب تسعير السلع والخدمات مساء أمس الأول في فندق «سيجي الديار» بالفجيرة، بمشاركة أكثر من 70 شخصاً من رواد الأعمال الشباب والعاملين بالقطاعين الخاص والعام في إمارة الفجيرة.

ورحّب سلطان جميع عبيد، نائب مدير عام الغرفة بالحضور وقال: إن هذا البرنامج التدريبي يأتي في إطار ما توليه الغرفة من حرص على تقديم كل ما من شأنه خدمة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وضمن البرنامج التدريبي للغرفة للعام 2018، مشيراً إلى أن الغرفة تستهدف ببرامجها التدريبية استقطاب شريحة واسعة من الشباب للإقبال على سوق العمل الحر، وتعريفهم بالأساليب السليمة لتحديد السعر الصحيح للسلع والخدمات وبالتالي تحسين مستويات الأرباح.

وتحدث في البرنامج التدريبي، المستشار المالي الدكتور عبدالله العوضي من أكاديمية دبي لريادة الأعمال، متناولاً المهارات والخبرات التي يترتب على رائد الأعمال الإلمام بها لتسويق منتجاته وخدماته في الأسواق. وقدم شرحاً مفصلاً عن كيفية إقرار السعر المناسب للمنتجات والخدمات والأسعار التنافسية، وما يمثله السعر من أهمية لدى العميل والعوامل التي تحدد أسعار المنتجات والخدمات وكيفية تغيير الأسعار بشكل محترف دون الإضرار بسمعة المشروع أو المتعاملين.

وبيّن أن السعر هو عبارة عن كمية النقد المدفوعة مقابل سلعة أو خدمة، أو كم من القيم التي يبادلها المستهلك بالنقد من أجل الحصول على المنافع التي يحملها المنتج، مؤكداً أن هذه العملية تمر بعدة مراحل وهي تقييم التكاليف، وتحديد الأهداف، ومراجعة عوامل البيئة الخارجية، وتجربة السوق.

وأضاف، أن أسعار السلع والخدمات تخضع لعدة عوامل داخلية منها التكاليف التشغيلية، والبرامج الترويجية، ودورة حياة المنتج، ونظام السداد، بالإضافة إلى العوامل الخارجية.