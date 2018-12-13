شكرا لقرائتكم خبر عن إنجاز 43% من مجمع روضة السكني في تاون سكوير دبي خلال 9 شهور والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
أنجزت شركة المقاولات الهندسية نحو 43% من مراحل بناء المجمع السكني روضة، في تاون سكوير دبي، الذي بدأت الشركة العمل به في فبراير 2018 على مساحة 150.000 متر مربع، حيث من المتوقع إنهاء المشروع في عام 2020، قبل الموعد المحدد.
وأثبتت شركة المقاولات الهندسية مجدداً جدارتها، لِمَا أحرزته من تقدم ملحوظ في إنشاء المجمعين السكنيين روضة وأونا اللذين أطلقتهما شركة نشاما في تاون سكوير دبي.
وقال فريد دوري الرئيس التنفيذي لشركة نشاما: روضة وأونا من المشروعات السكنية الجديدة التي أُطلقت في تاون سكوير دبي، ونحن ملتزمون بتسليم هذه المجمعات السكنية وفقاً للجدول الزمني المحدد .
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