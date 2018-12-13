تسهيلات ائتمانية ل «دبي لصناعات الطيران» ب 535 مليون دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت «دبي لصناعات الطيران المحدودة» أمس توقيع صفقة تسهيلات ائتمانية متجددة غير مضمونة لمدة أربع سنوات، وقام بنك الإمارات دبي الوطني بترتيب الصفقة باعتباره البنك الرئيسي المكلف بالترتيب لهذه الصفقة والجهة المكلفة بإدارة دفاتر الإصدار، وبمبلغ أولي قدره 535 مليون دولار سيتم تقديمه عبر ثمانية بنوك إقليمية، وتتضمن الصفقة ميزة الأكورديون التي تسمح بزيادة قيمتها إلى 600 مليون دولار في أي وقت عقب الإغلاق الأولي، وسوف تدعم الصفقة احتياجات التمويل المستقبلية للشركة.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: «يسرنا أن نوقع هذه الصفقة مع بنك الإمارات دبي الوطني، وهو من البنوك الرائدة في دولة الإمارات والشرق الأوسط. إن هذه الصفقة تؤكد توفر سيولة قوية في السوق وتعكس الثقة في استراتيجية دبي لصناعات الطيران وسمعتها، كما ستعزز الصفقة إلى حد كبير من مرونتنا المالية وتوفر عنصراً آخر للتنويع في استراتيجية التمويل في الشركة».

من جانبه، قال أحمد القاسم، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للشركات في بنك الإمارات دبي الوطني: «تعكس هذه الصفقة التزام بنك الإمارات دبي الوطني بدعم «دبي لصناعات الطيران» في إطار شراكتنا الاستراتيجية طويلة الأمد مع الشركة».

وبموجب هذه الصفقة، يرتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية المتجددة غير المضمونة لشركة دبي لصناعات الطيران إلى 2.1 مليار دولار.