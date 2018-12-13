شكرا لقرائتكم خبر عن «أدنوك» تمنح 3 عقود لتطوير تقنية رقمية في معالجة الغاز والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منحت شركة أدنوك ثلاثة عقود منفصلة لشركات تقنية، في إطار برنامجها الخاص برقمنة عمليات معالجة الغاز، في محطات الرويس وحبشان.
وذكرت «ميد» أن الشركات الثلاث هي الصينية لهندسة خطوط النفط، و«نيست جاكوبز» الأمريكية، و«أفينير إنجنيرنج أند كونسالتانتس». وتبلغ قيمة مشروع التحول الرقمي ما بين 25 و30 مليون دولار.
ويهدف المشروع إلى تطوير مكونات محطات معالجة الغاز رقمياً من خلال نمذجة الوثائق الثنائية والثلاثية الأبعاد.
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