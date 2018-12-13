خليفة الشيباني: مدينة تلال فرص استثمارية تستحق المبادرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

اختتمت شركة تلال العقارية مشاركتها في النسخة العاشرة من معرض دبي العقاري الذي نظمته دائرة الأراضي والأملاك بدبي، بمشاركة عدد من كبار المطورين من الإمارات في مدينة مومباي الهندية، خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر الجاري.

وقد استعرضت شركة تلال العقارية وخلال المشاركة مشروعها «مدينة تلال»، كأحد المشاريع العقارية الرائدة والكبرى في إمارة الشارقة، وقدمت عروض تملك متنوعة أمام الجمهور من الراغبين في الاستثمار في المشروع.

وقال خليفة الشيباني، مدير عام تلال العقارية: إن الفرص العقارية الواعدة التي نقدمها اليوم في مدينة تلال بإمارة الشارقة، تعد فرصا حقيقية تستحق المبادرة، في ظل الأنظمة القوية في دولة الإمارات وما توفره من بيئة آمنة وشفافة للاستثمارات العابرة للحدود، ما جعل الإمارات وجهة استثمارية عالمية بامتياز، إلى جانب كونها وجهة جاذبة للعمل والعيش بشكل عام.