«اتصالات» تطلق خدمة تأمين المنازل لمشتركي «اي لايف»

أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «اتصالات» امس عن إطلاق خدمة «تأمين المنازل» لكافة مشتركي «eLife» كخيار إضافي لتأمين كافة مستلزمات المنزل مقابل 10 دراهم شهرياً.

وتقدّم خدمة «تأمين المنازل» الجديدة تغطية تصل إلى 50 ألف درهم لمشتركي«eLife»، الأمر الذي يوفر لهم الحماية الكاملة لمحتوياتهم المنزلية مقابل 120 درهماً سنوياً، في حين تتوفر ذات الخدمة بتكلفة تفوق ال 300 درهم سنوياً في السوق المحلي مقارنة مع السعر المُخفّض السنوي الذي توفره «اتصالات»، ما يعني أن باقة «الحماية المنزلية» ستُوفر ما نسبته 50% من التكلفة الاعتيادية، كما يمكن لمشتركي هذه الخدمة التأمينية الجديدة دفع قيمة التأمين السنوية على أقساط مُيسرة، كما أنها لا تتطلب أي مسح ولا حد أدنى من الالتزام.

وقال جوناثون هيسوم، نائب الرئيس للخدمات المنزلية في «اتصالات»: «يأتي إطلاق هذه الخدمة تأكيداً على حرص»اتصالات «المستمر في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات المبتكرة بما يسهم في إثراء تجربة العملاء الشاملة، معرباً عن سعادته بإتاحة خدمة «تأمين المنازل» بأقل تكلفة في الدولة لتكون بذلك في متناول الجميع. كما أضاف هيسوم: «أن خطوات الاشتراك في خدمة «تأمين المنازل» سريعة وسهلة للغاية، حيث يمكن لمشتركي «eLife» الاتصال بالرقم المجاني أو زيارة أحد منافذ البيع التابعة ل اتصالات، وسيتم الاشتراك بالخدمة بصورة فورية».

يُذكر أن خدمة التأمين الجديدة التي تُقدمها «اتصالات» تأتي بالشراكة مع شركة الاتحاد للتأمين، وتغطي تأمين كافة محتويات المنزل مثل الأثاث والتجهيزات والملابس والإلكترونيات ضد الحريق والفيضان والأضرار العرضية، وحتى السرقات.