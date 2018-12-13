100 مشارك من 11 دولة في «أكاديمية البنوك المراسلة» بدبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

استضاف بنك ستاندرد تشارترد، للمرة الثالثة، عملاءه من المؤسسات المالية والبنوك المراسلة في منطقة الشرق الأوسط، في ورشة عمل أقيمت مؤخراً في دبي.

وقد صممت ورشة أكاديمية البنوك المراسلة التي امتدت ليوم ونصف يوم، لتتماشى مع استراتيجية البنك الهادفة إلى «تقليل المخاطر من خلال نشر الوعي والتثقيف»، والتي قام البنك بإطلاقها بهدف إدارة مخاطر الجرائم المالية في محفظة البنوك المراسلة لدى البنك، ودعم النمو في الأسواق الناشئة، وتعزيز سياسة الاحتواء المالي. وقد سجلت الفعالية حضور أكثر من 100 موفد من 11 دولة، من شتى أرجاء المنطقة، وكان من ضمن المشاركين، مجلس الاستقرار المالي (FBS)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة، وممثلون عن سلطة دبي للخدمات المالية، إضافة إلى مسؤولين في مجال الامتثال القانوني، ورؤساء تنفيذيين، وموظفي مكاتب أمامية، ضمن باقة من أبرز عملاء ستاندرد تشارترد من البنوك المراسلة.

وفي هذا السياق، علقت ستيفاني ماهييو من مجلس الاستقرار المالي: قائلة: «ما زال الحفاظ على شبكة متينة ومتكاملة من البنوك المراسلة تدعم الأعمال المصرفية الشرعية يشكل الشغل الشاغل لكل جهة تنظيمية، لذلك فإننا نرحب بمثل هذه المبادرات التي تتيح الفرصة للجهات المعنية لمناقشة المستوى المناسب من الشفافية».