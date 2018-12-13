«المالية» و«عجمان الحرة» تتبادلان المعلومات للأغراض الضريبية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

في إطار جهودها المستمرة لمتابعة ضمان التزام مختلف الجهات الحكومية في الدولة بالالتزامات والاتفاقيات الضريبية الدولية التي أبرمتها دولة الإمارات؛ وقّعت وزارة المالية مؤخراً في مقرها بدبي مذكرة تفاهم مع منطقة عجمان الحرة بشأن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، بما يتفق مع الأنظمة والمعايير التي يعتمدها المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية.

وقّع مذكرة التفاهم عن وزارة المالية يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وعن منطقة عجمان الحرة فاطمة محمد سالم مدير عام المنطقة بالتكليف، وحضر توقيع المذكرة عدد من المسؤولين في الجهتين، وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الوزارة والجهات الحكومية المختصة في مختلف الإمارات فيما يتعلق بتبادل المعلومات للأغراض الضريبية.

وأكد يونس حاجي الخوري أن توقيع مذكرة التفاهم مع منطقة عجمان الحرة بشأن تبادل المعلومات للأغراض الضريبية، يعكس حرص وزارة المالية على ضمان امتثال كافة الجهات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية للاتفاقيات الدولية التي وقّعتها الدولة.

وأكدت فاطمة سالم التزام منطقة عجمان الحرة بتبادل المعلومات للأغراض الضريبية لجميع المنشآت والمؤسسات التابعة لها.