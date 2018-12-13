موسم احتفالات يحوّ ل «بلوواترز» إلى جزيرة المفاجآت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعت «بلوواترز»، التابعة ل «مِراس»، زوارها للاستمتاع بأجواء عطلات نهاية العام، مع احتفالية مكلّلة ببياض الثلوج في منطقة «ذا وارف» التي تزهو بألوان الموسم مع تحولها إلى جزيرة المفاجآت، حيث ستتاح أمام المقيمين والزائرين فرصة مذهلة لقضاء أروع الأوقات على الجزيرة اعتباراً من 13 ديسمبر 2018 وحتى 5 يناير 2019.

وتتزين شجرة عملاقة يبلغ ارتفاعها 12 متراً، بألوان شتوية متميزة، لترحب بالزائرين عند المدخل مع عبورهم جسر المشاة الواصل بين جزيرة «بلوواترز» و«ذا بييتش». وفي مواقع معينة في «بلوواترز»، ستهطل الثلوج على مدار اليوم لتحمل معها الضيوف إلى أجواء الشتاء الرائعة. وبين الأشجار المكللة بالبياض، يقام سوق يضم أكشاكاً متعددة لبيع المنتجات الفريدة.ويشارك فندق «سيزارز بالاس بلوواترز» في فعاليات المهرجان من خلال مساحة مخصصة في الهواء الطلق، تحيط بها الديكورات الشتوية، وتقدم فيها قائمة أطباق خاصة بموسم الاحتفالات.

وسيجد متابعو تطبيق إنستجرام فرصة رائعة للمشاركة في فعاليات «بلوواترز» عبر «جدار التجميد» البالغ طوله 4.8 متر، والذي يتيح لهم التقاط صور لأحبائهم في وضعيات مجمدة مرحة. كما ستتاح الفرصة أمام الضيوف للمشاركة والفوز في مسابقة مثيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بجوائز رائعة تشمل تذاكر لدخول «ذا جرين بلانيت»، و«منتزه لاجونا المائي»، و«روكسي سينما»، وتذاكر حفلات في «ذا روتاندا سيزرز بالاس بلوواترز»، وبطاقات هدايا من «مِراس»، والكثير غيرها.