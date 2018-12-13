3500 متجر تقدم تخفيضات تصل إلى 75% في «دبي للتسوق»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة أمس أن الدورة الرابعة والعشرين لمهرجان دبي للتسوق ستنطلق بدءاً من 26 ديسمبر الجاري وتمتد حتى 2 فبراير 2019، لتحمل معها مفاجآت ستسعد جميع الزوار من مختلف الفئات، بمشاركة واسعة من متاجر التجزئة، والتي من المتوقع أن تتخطى ال 3500 متجر وأكثر من 700 علامة تجارية في مختلف مراكز التسوق بدبي، تقدم خلالها تخفيضات تصل إلى 75% على مجموعة واسعة من المنتجات طوال فترة المهرجان الذي يستمر على مدار أكثر من شهر، كما سيقدم المهرجان جوائز ومكافآت تصل قيمتها إلى أكثر من 100 مليون درهم.

وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «يشكل مهرجان دبي للتسوق أبرز مكونات تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة للعام 2019، والذي سيشهد ارتفاعاً في عدد الفعاليات على مدار العام من 12 فعالية خلال 2018 إلى 18 فعالية، كما سترتفع أيام التقويم من 178 يوماً في العام 2018 إلى 247 يوماً خلال العام القادم».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بدبي: ««مهرجان دبي للتسوق» يعتبر من أهم الأحداث لإمارة دبي فهو يشكل دافعاً كبيراً ومحفزاً قوياً لمعظم القطاعات، ويوفر فرصاً عديدة للمتسوقين على صعيد التخفيضات والعروض المختلفة، مشيراً إلى أن المؤسسة أعدت سلسلة من الأحداث والفعاليات التي ستناسب مختلف الفئات العمرية».

وكشفت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن جدول فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من المهرجان، والتي ستضم فعاليات مشوّقة وعروضاً رائعة وتجارب تسوّق مميّزة، بالإضافة إلى جوائز قيّمة وأنشطة ترفيهية عالمية ممتعة تُناسب جميع أفراد العائلة، وسيتيح للمتسوقين فرصة الحصول على عروض تصل نسبتها إلى 75% على مجموعة واسعة من المنتجات طوال فترة المهرجان الذي سيستمر على مدار أكثر من شهر، وبعد أن تم تمديد فترة المهرجان لأسبوع إضافي، فإن ذلك سوف يمنح زوّار المهرجان مدّة أطول للاستمتاع بتجربة تسوّق فريدة مع فرص الفوز بجوائز قيمة.

كما ستعود مجموعة من الفعاليات والعروض الترويجية التي شهدت نجاحاً باهراً خلال الدورات السابقة للمهرجان مثل «تخفيضات لمدة 12 ساعة»، و«السوق الموسمي» لتقدّم للسكان والزوّار تجربة مميزة، كما سيتضمن المهرجان مجموعة جديدة من الأنشطة مثل مفاجآت نهاية الأسبوع في مهرجان دبي للتسوق، وعروض التسوّق المسائية.

عروض لمدة 12 ساعة

بمناسبة افتتاح مهرجان دبي للتسوق، ستقام من جديد عروض كبرى لمدة 12 ساعة تقدم فيها منتجات بأسعار مخفضة تصل إلى 90% لدى أشهر العلامات التجارية في عالم الأزياء والتجميل والمستلزمات المنزلية والمزيد، وذلك في مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر معيصم، وسيتي سنتر البرشاء، وسيتي سنتر الشندغة وذلك من الساعة 12 ظهراً وحتى منتصف الليل.

مفاجآت نهاية الأسبوع

بدءاً من 27 ديسمبر ، يتاح لمحبّي التسوّق خلال مفاجآت نهاية الأسبوع فرصة التمتع بمجموعة مميزة من العروض المشوقة والحصرية تشمل أجمل الأزياء وأفضل مستلزمات العناية بالبشرة والتجميل وغيرها المزيد من مختلف المنتجات في متاجر تسوق مختارة.عروض التسوّق المسائية

ستتعاون مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مع مجموعة حصرية من مراكز التسوق لتقديم عروض التسوق كل يوم أربعاء من مهرجان دبي للتسوق، واعتباراً من الساعة 6 مساءً، سيكون بإمكان المتسوقين الاستمتاع بمجموعة العروض التي تقدمها أشهر المتاجر والمطاعم المفضلة لديهم وسيقام أول عرض تسوق مسائي يوم الأربعاء 9 يناير.

العروض الترويجية

ستتيح سحوبات إنفينيتي الكبرى يومياً الفرصة لأحد المحظوظين للفوز بسيارة إنفينيتي QX50 بالإضافة إلى مبلغ نقدي قيمته 150 ألف درهم خلال مهرجان دبي للتسوق، كما ستوفر سحوبات نيسان للمتسوقين الفرصة الفوز بسيارة نيسان من 7 طرز، ولفرصة الدخول في سحوبات إنفينيتي، يجب على المتسوقين شراء بطاقة السحب مقابل 200 درهم، والتي تتوفر لدى مجموعة مختارة من محطات إيبكو وإينوك، بالإضافة إلى متاجر زووم ومحطات المترو، أما لسحوبات نيسان الكبرى، فسيتمكن المتسوقون من دخول السحب عند شراء منتجات غير نفطية بقيمة 20 درهماً من محطات اينوك وإيبكو ومتاجر زووم، بالإضافة إلى ذلك، ستتاح فرصة أخرى أمام خمسة محظوظين للفوز بمبلغ نقدي قيمته 20 ألف درهم أسبوعياً وسيحظى سعيد الحظ بجائزة قدرها نصف مليون درهم عند نهاية المهرجان.

السوق الموسمي

سيعود السوق الموسمي ليستقبل زواره من جديد في حديقة البرج وسط مدينة دبي، حيث يمكنهم الحصول على منتجات لدى أشهر العلامات التجارية المحلية ومنتجات أبدعها مصممون محليون، وذلك ابتداءً من 24 يناير وحتى 2 فبراير. وبإمكان العائلات الاستمتاع بالعروض الترفيهية والمناطق المخصصة للعب الأطفال، فضلاً عن تناول مجموعة متنوعة من أشهى الوجبات التي تقدمها أكشاك المطاعم.

وتضم قائمة الشركاء الاستراتيجيين لمهرجان دبي للتسوق كلاً من، طيران الإمارات، إعمار (دبي مول)، ماجد الفطيم، مجموعة عبد الواحد الرستماني، مجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول)، نخيل مولز (ابن بطوطة مول وسوق التنين1 وسوق التنين 2)، سوق دبي الحرة، اينوك، مجموعة الزرعوني (ميركاتو مول)، مِراس، واتصالات.