مهرجان أبوظبي للمأكولات يستقبل 15 ألف زائر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

انطلق مهرجان أبوظبي للمأكولات 2018 الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي في نهاية الأسبوع الماضي، بنسخة أوسع وأشهى من ذي قبل، مع باقة منتقاة من المأكولات الفاخرة، ليرحب بأكثر من 15 ألف زائر شاركوا في فعاليتي فيستمبر والشواء الكبير.

واستقطبت فعالية فيستمبر الحدث المميز الذي يحتفي بأسلوب الحياة العصري والترفيه في منطقة الواجهة البحرية بالقرب من متحف اللوفر أبوظبي ما يقارب 8,000 زائر، ومن جهته شهد مهرجان «الشواء الكبير»، الفعالية التي احتفت بفن الطهو بالدخان والنار إقبالاً جماهيرياً متميزاً، إلى جانب الحفل الموسيقي الذي استضافه نادي «ياس لينكس»، مما شكّل بداية مميزة لمهرجان أبوظبي للمأكولات، الذي يستمر لغاية 22 ديسمبر/‏كانون الأول هذا العام.

وكانت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي قد أطلقت مبادرة «فرص» في 2017، والتي تهدف إلى تمكين قطاع الفعاليات الخاصة تقديم مستويات عالية من الجودة كخطوة أولى للارتقاء بالمحتوى، حيث تتطلع شركات الفعاليات إلى تطوير أعمالها. وتهدف فعالية فيستمبر إلى الارتقاء بمكانة أبوظبي لتصبح مركزاً عالمياً للابتكار في مجال المأكولات، ومصدراً لإلهام الطهاة في جميع أنحاء العالم. وحرصت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي من خلال هذه المبادرة على تشجيع الابتكار وتعزيز قدرة مهرجان فيستمبر على النمو وترسيخ مكانته ضمن قطاع الفعاليات في الإمارة.

ونجح فيستمبر في دورته لهذا العام في المزج بين الأجواء الاحتفالية والنكهات العالمية، ضمن وجهةٍ واحدة بالقرب من متحف اللوفر أبوظبي. كما التقى خلاله رواد الأعمال والشركاء المحليون لتبادل الأفكار حول ريادة الأعمال أثناء الاستمتاع بتذوق المأكولات العالمية. ويعد هذا المهرجان الذي أقيم بين 5-9 ديسمبر، واحداً من أهم الفعاليات في أبوظبي، لكونه يسهم في تعريف شريحة واسعة من سكان أبوظبي وزوارها إلى العلامات الناشئة، ويقدم تجارب جديدة وغير مسبوقة للزوار. وشهدت نسخة هذا العام من المهرجان حضور العديد من الموزعين الجدد في قطاع المأكولات والمشروبات من حول العالم، ومنهم، «Gastro Garage»، «Chick›nCone» و«The Barrel BBQ».

وزارت فرانسيسكا إليزابيث ميندس إيسكوبار، سفيرة المكسيك في دولة الإمارات العربية المتحدة، مهرجان أبوظبي للمأكولات لعام 2018، مبدية سعادتها لكون دولتها ضيف شرف هذه الدورة من المهرجان، مشيرة إلى تأثير المطبخ المكسيكي في الأطباق العالمية.