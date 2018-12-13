شكرا لقرائتكم خبر عن ميزانية أوروبية ب 148 مليار يورو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقر البرلمان الأوروبي ميزانية الاتحاد الأوروبي للعام 2019، بعد مفاوضات صعبة تطلّب تجاوزها اقتراحاً جديداً من المفوضية الأوروبية.
وتبلغ قيمة ميزانية 2019 التي أبقت فيها المملكة المتحدة مساهمتها على الرغم من بريكست، 165.8 مليار من التعهدات، و148.2 مليار يورو من المدفوعات.
وتقدمت إيطاليا باقتراح بخفض نسبة العجز لعام 2019، إلى 2%، في مؤشر على اقتراب الخلاف بين الجانبين من خط النهاية. (رويترز)
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