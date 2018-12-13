«المشرق» يتبنّى حلول مايكروسوفت لأماكن العمل الحديثة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن بنك المشرق أمس، اختتام المرحلة الأخيرة من مبادرته الطموح، لتحقيق التحوّل الرقمي، حيث تبنّى حلول مايكروسوفت لأماكن العمل الحديثة، بهدف جذب العملاء وتمكين الموظفين وتعزيز العمليات وإعادة تحسين المنتجات والخدمات.

وشرع بنك المشرق أمس مع الشريك الرقمي العملاق شركة مايكروسوفت، واعتمد كجزء من هذه المرحلة، أجهزة سيرفس ومايكروسوفت 365 التي تتضمن (ويندوز 10 وأوفس 365 وانتربرايسيز موبيلتي وسكيورتي).

وقال سانديب شوهان نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة العمليات والتكنولوجيا في بنك المشرق: «إن التقدم في التكنولوجيا يخلق بيئة عمل حديثة ويزود الموظفين بأحدث الأدوات التي تسهم في تعزيز الإنتاجية وزيادة مشاركة العملاء».

وقال سيد حشيش، المدير العام الإقليمي لدى شركة مايكروسوفت الخليج: «قام بنك المشرق بتوحيد فوائد مايكروسوفت 365 وداينمكس 365 وأزور وسيرفس في منصة واحدة تحولية ساهمت بتحقيق تقدم ملموس، وتمكين البنك من الابتكار والاحتفاظ بموقعه الريادي في هذا المجال».