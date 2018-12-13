شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الإسترليني من أدنى مستوى في 20 شهراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل سعر الاسترليني ارتفاعاً أمس الأربعاء، بعد أن ذكرت هيئة ال «بي بي سي» أن أغلبية أعضاء البرلمان المحافظين سيدعمون رئيسة الوزراء تيريزا ماي في التصويت على حجب الثقة.

وبلغ سعر الجنيه الاسترليني 1.2588 دولار بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له منذ 20 شهراً ليبلغ 1.2478. وسجل اليورو 90.17 بنس. (أ ف ب)

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