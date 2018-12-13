..وإقبال على منتجات «كارتر آند وايت» الخاصة برجال الأعمال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أفاد فيصل الشرفات، مدير مبيعات شركة كارتر آند وايت الإماراتية، التي يقع مقرها في دبي، أن جناح الشركة المشارك في معرض الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي اختتمت فعالياته أمس الأربعاء في دبي، شهد إقبالاً كبيراً من الجمهور وشركات طيران خاصة، حيث حرصت الشركة على عرض المنتجات القطنية الفاخرة مثل أغطية الأسرة والمناشف والملبوسات، التي تستخدم في الطائرات الخاصة وطائرات رجال الأعمال.

وأوضح أن منتجات الشركة تصنع من القطن المصري الفاخر في إيطاليا، وتستخدم خصيصاً في الطائرات الخاصة وطائرات رجال الأعمال وتعتبر الأفضل عالمياً، وتلقى إقبالا كبيراً من الملاك وشركات إدارة الطائرات الخاصة وطائرات رجال الأعمال.

وقد تلقت الشركة خلال المعرض طلبات من عدد من شركات الطيران الخاص أيضاً، لتزويدها بمنتجاتها التي تتمتع بجودة عالية وتستخدم خامات قطن فاخرة.