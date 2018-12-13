شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة صياغة «صنع في الصين 2025» تنعش الأسواق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيطر اللون الأخضر على شاشات المؤشرات في البورصات العالمية، وشهدت الأسهم ارتفاعاً ملحوظاً مدعوماً بتلاشي التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين في ظل تطمينات أمريكية لتحقيق نتائج إيجابية في مسار العلاقات التجارية بين البلدين، ودعم كبير من مرونة السياسات الصينية لـ «التصنيع» 2025 يجري الإعداد لها عبر فريق وضع السياسات في كبين، والمتوقع أن توفر إمكانات دخول أكبر للشركات العالمية إلى الأسواق المحلية.

قفز مؤشر «داو جونز» 370 نقطة في مستهل تعاملات بورصة «وول ستريت» رابحا 1.6%. وارتفع مؤشر «اس اند بي» 500 بنسبة 1.2 % مع تفوق قطاعات الطاقة والتكنولوجيا، وقفز مؤشر ناسداك المركب 1.4 % حيث ارتفع كل من «فيسبوك» و «أمازون» و«نيتفلكس» و«الفابيت» الأصل من «جوجل». وارتفعت أسهم كل من «كاتربيلر» و«بوينج» بأكثر من 1.5 %. كما ارتفعت أسهم البنوك أيضا. حيث ارتفعت أسهم «جيه بي مورجان تشيس» و«مورجان ستانلي» و«سيتي جروب».

وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال»: إن الصين تهدف إلى تعميق التعاون مع الشركات الأجنبية، وهو ما ينعكس إيجابا على تمهيد العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.

كما وثق الرئيس دونالد ترامب التفاؤل بالأسواق العالمية بعدما قال: إنه سيتدخل في قضية وزارة العدل ضد مسؤولة «هواوي الصينية» مينج وان تشو، مشيرا إلى أن المحادثات بين واشنطن وبكين جارية وأنه لن يرفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية حتى يتأكد من اتفاق تجاري شامل.

من جانب آخر، أشارت تقارير إلى قيام الصين بخفض التعريفات الجمركية على السيارات الأمريكية الصنع، لكن الولايات المتحدة ستنتظر الوثائق والتوقيت الرسمي.

وصعدت الأسهم الأوروبية أمس الأربعاء للجلسة الثانية، مدعومة بمعنويات إيجابية تجاه النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة، وصعد المؤشر «ستوكس600» لأسهم منطقة اليورو 1.5%، مع ارتفاع معظم الأسواق في المنطقة.

وبرغم المعنويات الإيجابية بشكل عام، دفعت تقارير مالية لشركات تجزئة مؤشر القطاع إلى التراجع 1%.

وارتفع مؤشر«داكس» الألماني 1.4% وصعد «كاك» الفرنسي 2.1%.

وحقق المؤشر «نيكاي» الياباني أكبر مكسب يومي له في أكثر من شهر في الوقت الذي ينتعش فيه إقبال المستثمرين على المخاطر بفضل تطورات إيجابية في العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وارتفع 2.2 % ليغلق عند 21602.75 نقطة، وهو أكبر ارتفاع يومي له بالنسبة المئوية منذ مطلع نوفمبر/‏‏‏ تشرين الثاني.

وارتفعت جميع القطاعات الفرعية البالغ عددها 33 على المؤشر «توبكس» الذي ارتفع 2%. وأقبل المستثمرون على شراء الأسهم الكبيرة المرتبطة بالدورة الاقتصادية، والتي تضررت في الآونة الأخيرة، مثل أسهم شركات صناعة السيارات والآلات والمكونات الإلكترونية.

وارتفع سهم «هوندا موتور» 2 %، وزاد سهم «كوماتسو» 2.2 %، وصعد سهم تي.دي.كيه 2.5 %، في حين أضاف سهم «ياسكاوا إلكتريك» 2.1 %.وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً إلى 1606.61 نقطة، وصعد «شنغهاي» 8 نقاط تمثل 0.31%.

وارتفع الدولار أمس لليوم الثالث على التوالي، مع صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المتوقع على نطاق واسع أن يرفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام.

وربما تقترب أسعار الفائدة الأمريكية من ذروتها، لكن الفوارق النسبية بين أسعار الفائدة ما زالت تقدم بعض الدعم لمؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة عملات، إذ ارتفع 0.02 % إلى 97.41.

كما تلقى الدولار دعما من تقارير عن أن الصين تدرس خفض رسوم الاستيراد على السيارات الأمريكية الصنع إلى 15% من 40 % حاليا.

وارتفع اليوان الصيني في المعاملات الخارجية إلى 6.886 يوان للدولار، معززاً مكاسبه التي حققها في الجلسة السابقة.

واستقر الدولار إلى حد كبير أمام الين الياباني عند 113.445 ين، بعدما لامس أعلى مستوياته في أسبوع عند 113.52 ين.(رويترز)