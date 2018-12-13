متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * نوهت شركة «الاتحاد العقارية» بأن حركة السهم تحددها عوامل العرض والطلب. وأضافت أن مصدر المعلومات الرسمي للشركة، ينحصر في الإفصاحات التي تصدر عنها وتنشرها على موقعها الإلكتروني، وموقع سوق دبي المالي.

وأشارت إلى ضرورة متابعة أخبارها عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وعدم الانسياق خلف الأخبار غير الموثوقة التي يتم تداولها في القنوات غير الرسمية، وبعض منصات التواصل الاجتماعي، وأكدت الشركة سير عملياتها المالية والإدارية ومواصلتها العمل على إنجاز المشاريع.

* أكدت شركة «الخليج للملاحة القابضة»، خبر استحواذ صندوق «جولديلوكس» على حصة تبلغ 13.64% من رأس مالها. وأضافت في بيان لسوق دبي المالي، أمس، أن صندوق «جولديلوكس» يتمتع بكامل حقوق المنتفع الرئيسي من أسهم نسبتها 4.68 من رأس مال الشركة، مسجلة باسم «المشرق للأوراق المالية».

وأوضحت أن الصندوق بهذا الاستحواذ يكون المنتفع الرئيسي من حصة إجمالية قدرها 18.32% من رأس مال الشركة.