أسعار النفط تواصل ارتفاعها.. و«أوبك» تخفض توقعات الطلب في 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقعت «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب على نفطها 31.44 مليون برميل يومياً في 2019، بانخفاض 100 ألف برميل عن التقديرات السابقة، وأشارت إلى أن مخزونات النفط في الدول المتقدمة ارتفعت 7.6 مليون برميل على أساس شهري في أكتوبر/تشرين الأول؛ لتزيد 22 مليون برميل على أحدث متوسط لخمس سنوات.

وانخفض إنتاج المنظمة من النفط في نوفمبر/تشرين الثاني 11 ألف برميل يومياً على أساس شهري إلى 32.97 مليون برميل.

وأبلغت السعودية «أوبك» بأنها رفعت إنتاج النفط في نوفمبر/تشرين الثاني إلى معدل قياسي شهري عند 11.093 مليون برميل.

ارتفعت أسعار النفط نحو 1%، أمس الأربعاء، مع تعافي سوق الأسهم، وبفضل توقعات بأن تخفيضات الإنتاج التي تقودها «أوبك» في عام 2019 ستحقق استقراراً في التوازن بين العرض والطلب.

وقال محللون: إن الأسعار تلقت الدعم أيضاً من تعطل صادرات نفط ليبية؛ بعد أن سيطر مسلحون محليون على حقل الشرارة النفطي، أكبر حقل في البلاد إلى جانب التقديرات، التي تشير إلى تراجع مخزونات الخام الأمريكي.

وربح برميل النفط الخفيف المرجع الأمريكي للخام، تسليم يناير/كانون الثاني 49 سنتاً؛ ليبلغ سعره 52.60 دولار، وارتفع برميل «برنت»، المرجع الأوروبي تسليم فبراير/شباط إلى 61.20 دولار.

وتسجل أسعار النفط تحسناً منذ إعلان «أوبك» وحلفائها بقيادة روسيا، يوم الجمعة الماضي، عن خفض في الإنتاج قدره 1.2 مليون برميل يومياً للأشهر الستة المقبلة.

وبعد ارتفاع سريع جاء انخفاض واضح بينما تشعر الأسواق بالقلق من طرق تطبيق الاتفاق في أجواء التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

وقال ستيفن اينيس المحلل لدى مجموعة «أواندا» المالية: إن «التفاؤل تجدد» بعد نشر موسكو والرياض تفاصيل عن الاقتطاعات في الإنتاج.

في الوقت نفسه، ذكر الاتحاد المهني «المعهد الأمريكي للنفط» أن المخزونات الأسبوعية للخام الأمريكي تراجعت بمقدار 10.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو انخفاض أكبر مما كان يتوقعه المحللون.

وقال اينيس: إن «انتعاش أسواق الأسهم العالمية تحت تأثير الآمال في تحقيق تقدم بشأن المبادلات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، دعم الأسعار».

وتحسنت الأسعار لسبب آخر؛ وهو الأنباء عن إغلاق واحد من أكبر الحقول النفطية في جنوب غرب ليبيا.

وكان برميل برنت أغلق على 60,20 دولار، أول أمس الثلاثاء، بزيادة قدرها 23 سنتاً، أما برميل النفط الخفيف، فقد ربح 65 سنتاً، وبلغ سعره 51.65 دولار عند الإغلاق في نيويورك.

وعلى الرغم من تعزز ثقة السوق حذر المحللون من تباطؤ اقتصادي.

وقال بنك باركليز البريطاني في توقعاته للسلع الأولية لعام 2019: إن «الخطر الرئيسي في آفاق الأجل القريب؛ يتعلق بحدوث تدهور أسرع من المتوقع في النشاط الاقتصادي».

وفيما يخص العوامل الأساسية في سوق النفط، تلقت الأسعار الدعم هذا الأسبوع من قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين المستقلين، بمن فيهم روسيا، الأسبوع الماضي بخفض الإمدادات 1.2 مليون برميل يوميا.

وقال بنك «إيه.إن.زد»: «تخفيضات إنتاج أوبك ستحقق الاستقرار في السوق».

وخسرت أسعار النفط ثلث قيمتها في الفترة بين مطلع أكتوبر/تشرين الأول، ووقت إعلان التخفيضات. وعلى الرغم من ذلك يحذر بعض المحللين من أن الاتفاق ربما لا يكون له الأثر المأمول.

«توتال» تنقب في موريتانيا

من جانب آخر، وقعت موريتانيا و«توتال» الفرنسية عقدين للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما في الحوض الساحلي الموريتاني.

كما وافقت «توتال» على دفع 5 ملايين دولار لصندوق خاص؛ لدعم وتمويل توسعة إنتاج الطاقة الشمسية في محطتين داخل البلاد في مدن موريتانية تعاني نقصاً في الطاقة الكهربائية.

وتم توقيع العقود على هامش مؤتمر ومعرض «موريتانيد» للنفط والغاز في نواكشوط.

ووفقاً للعقد ستنقب توتال عن النفط والغاز في قطاعين أمام السواحل الموريتانية، إضافة إلى القطاعات الأخرى التي كانت الشركة الفرنسية قد حصلت عليها منذ سنوات. (وكالات)

أمريكا أكبر منتج للنفط بنهاية 2018

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية: إن الولايات المتحدة ستختتم عام 2018 وهي أكبر منتج للنفط في العالم، عند مستوى قياسي قدره 10.88 مليون برميل يومياً.

ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج هذا العام بمقدار 1.53 مليون برميل يومياً إلى 10.88 مليون برميل يومياً، انخفاضاً من توقعات سابقة بارتفاع قدره 1.55 مليون برميل يومياً.

وأعلى مستوى للإنتاج السنوي الأمريكي على الإطلاق عند 9.6 مليون برميل يومياً حالياً، وهو مستوى سجله في عام 1970.

وقالت إدارة معلومات الطاقة: إن إنتاج الولايات المتحدة من الخام من المتوقع أن يبلغ في المتوسط 12.06 مليون برميل يومياً في عام 2019، بارتفاع قدره 1.18 مليون برميل يومياً على العام السابق.

ويمثل هذا تعديلاً صعودياً طفيفاً عن التوقعات السابقة لنمو قدره 1.16 مليون برميل يومياً.

وساعدت طفرة النفط الصخري الولايات المتحدة على إنتاج كميات قياسية من الخام هذا العام، لتتخطى روسيا والسعودية وتحتل المركز الأول عالمياً.

وقالت ليندا كابوانو مديرة إدارة معلومات الطاقة: «ستختتم الولايات المتحدة 2018 وهي أكبر منتج للنفط الخام في العالم».

من جهة أخرى، تتوقع الإدارة أن يرتفع الطلب الأمريكي على النفط في 2018 بمقدار 520 ألف برميل يومياً إلى 20.48 مليون برميل يومياً. كما تتوقع زيادة الطلب 330 ألف برميل يومياً في 2019 إلى 20.81 مليون برميل يومياً.