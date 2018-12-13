استدعاء 930 سيارة نيسان

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أطلقت وزارة الاقتصاد حملة استدعاء جديدة تشمل 930 سيارة نيسان من نوع ماكسيما موديلات 2016 و2017 وكذلك نيسان باثفندر موديل عام 2017، ونيسان انفنيتي QX

60 موديل 2017، وذلك لإصلاح خلل في نظام منع انغلاق المكابح.

وذكرت وزارة الاقتصاد في تقرير، أمس، أن مشغل نظام منع انغلاق المكابح في بعض السيارات المذكورة قد يضيء بشكل مستمر بسبب احتمال وجود خلل مصنعي في مشغل نظام منع انغلاق المكابح.

وأشارت الوزارة إلى أن شركة نيسان قررت إجراء فحص واستبدال مشغل نظام منع انغلاق المكابح لهذه السيارات بواحد آخر معدل إذا ما استدعى الأمر، وذلك بدون تحمل العملاء أي نفقات.