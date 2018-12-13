ارتفاع الأسهم السعودية والبحرينية وتراجع الكويتية والعُمانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباينت أسهم الأسواق الخليجية في تعاملات جلسة، يوم أمس؛ حيث كانت عمليات الشراء جيدة في بعضها، وسيطرت عمليات البيع على بعضها الآخر. وفي ظل ذلك صعدت سوق السعودية؛ بعد دعم شبه جماعي من قطاعاتها إلى مستوى 7890.09 نقطة، بأرباح 0.65%، أما السوق الكويتية، فتراجع مؤشرها العام؛ بعدما أقفل تعاملاته عند مستوى 5388.07 نقطة، محققة خسائر 0.35% أما السوق البحرينية، فتمكنت من تحقيق ارتفاع جيد لتقفل عند مستوى 1320.22 نقطة، بنسبة 0.18%، وتراجعت العُمانية بضغط من كافة قطاعاتها، لتقفل عند مستوى 4482.46 نقطة، بنسبة 0.34%

السعودية

ارتفعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات، أمس، في ظل ارتفاع شبه جماعي لقطاعاتها؛ وذلك وسط تباين في التعاملات؛ حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 51.15 نقطة، بنسبة 0.65% ليقفل عند مستوى 7890.09 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 126.4 مليون سهم بقيمة 2.3 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 125 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 48 شركة.

الكويت

سجلت السوق الكويتية تراجعاً ملحوظاً في تعاملات، جلسة يوم أمس، وسط تعاملات بيع لا بأس بها؛ حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 18.79 نقطة أو ما نسبته 0.35% وصولاً إلى مستوى 5388.07 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 31.9 مليون سهم بقيمة 13 مليون دينار، نفذت من خلال 1865 صفقة.

البحرين

ارتفعت السوق البحرينية بشكل بسيط خلال تعاملات، أمس، وسط دعم من قطاع البنوك التجارية، وفي ظل تراجع في التعاملات؛ حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 2.32 نقطة أو ما نسبته 0.18% ليقفل عند مستوى 1320.22 نقطة. وقام المستثمرون بتناقل ملكية 1.4 مليون سهم بقيمة 435.1 ألف دينار.

عُمان

تراجعت السوق العُمانية في تعاملات جلسة، أمس، بشكل ملحوظ بضغط من كافة قطاعاتها وسط ارتفاع التعاملات؛ حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 15.18 نقطة أو ما نسبته 0.34% ليقفل عند مستوى 4482.46 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 8.9 مليون سهم بقيمة 1.9 مليون ريال، نفذت من خلال 295 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم شركة واحدة مقابل تراجع أسهم 16 شركة، واستقرار أسهم 19 شركة.