«المركزي» يعد استراتيجية للتقنية المالية في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد، «وام»

قال مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات، إن المصرف يعمل حالياً على إعداد خطة استراتيجية للتقنية المالية، ستساعد في نجاح بيئة التقنية في دولة الإمارات، مع تنسيق عملية إطلاق مزيد من مبادرات التنظيم والتطوير الأكثر توازناً، بهدف ضمان توفير بيئة صحية ومستدامة للتقنية المالية على المدى الطويل.

أكد المنصوري في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها خلال انعقاد الملتقى العربي الأول للتقنيات المالية الحديثة (بلوك تشين)، الذي بدأ أمس، في أبوظبي، إن الخطة الاستراتيجية للتقنية المالية سيتم دعمها بإطار تنظيمي متوازن، يوفر الحماية للمستهلكين ويحافظ على أمن المؤسسات وسلامتها.

وكشف عن أهم المبادرات الابتكارية التقنية التي أطلقها المصرف المركزي، ومنها إعداد الاستراتيجية الوطنية لأنظمة الدفع، وإصدار نظم خاصة بتسهيلات القيم المخزنة التي تقدم خدمات دفع رقمية محددة، مشيراً إلى أن المصرف يعمل حالياً على الانتهاء من نظام التمويل الجماعي، إلى جانب عمله بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي، على مشروع مشترك فريد من نوعه سيستفيد من تقنية بلوك تشين، وتقنيات التشفير لإصدار عملة رقمية مشتركة مقبولة في التعاملات العابرة للحدود بين البلدين.

وقال المحافظ إن التقنيات المالية مستمرة في إحداث تغيير جذري في القطاع المالي في مجالات التقنية الرقمية، بدءاً من الذكاء الاصطناعي والتشفير، وانتهاء بتقنية البيانات الرقمية الموزعة، لإحداث ثورة في طريقة تقديم الخدمات المالية، حيث تتجلى هذه التغييرات في عدة أمور، مثل تجميع المعلومات المالية ومعالجتها، وطريقة تنفيذ عمليات الادخار والاقتراض، وقنوات الدفع مقابل البضائع، وتحويلات الأموال ما بين المحافظ والحسابات، على المستويين المحلي والعابر للحدود.

وأوضح أن شركات التقنية المالية لا تزال مستمرة في تقديم حلول قائمة على التقنية، من شأنها أن تلبي احتياجات العملاء ورغباتهم على نحو أفضل، وذلك من خلال تقديم منتجات مفصلة حسب الطلب، تتميز بسهولة الحصول عليها، وسهولة استخدامها.

وقال إنه على الرغم من أن هذه التطورات مدعاة للحماس والتفاؤل، فإنه من المتعيّن علينا كمصرف مركزي، أن نتذكر أن هدفنا الرئيسي هو الحفاظ على أمن وسلامة النظام المصرفي، وتحقيق مستويات مناسبة لحماية المستهلك.

وأضاف أنه لتحقيق هذه الغاية، فإن التقنية المالية تفرض تحديات، وتتيح في الوقت نفسه فرصاً بالنسبة للمستهلكين ومزودي الخدمات المالية والسلطات الرقابية، موضحاً أن المصرف المركزي يعمل حالياً على إعداد خطة استراتيجية للتقنية المالية ستساعد في نجاح بيئة التقنية في دولة الإمارات، مع تنسيق عملية إطلاق مزيد من مبادرات التنظيم والتطوير الأكثر توازناً، بهدف ضمان توفير بيئة صحية مستدامة للتقنية المالية على المدى الطويل؛ إذ ستُدعم الخطة الاستراتيجية بإطار تنظيمي متوازن، يوفر الحماية للمستهلكين ويحافظ على أمن المؤسسات وسلامتها من ناحية، وفي الوقت ذاته عدم إغفال عملية الابتكار من الناحية الأخرى.

وكشف أن المصرف المركزي أعد بصفته من داعمي جهود دولة الإمارات المتعلقة بالابتكار والتقنية المالية، العديد من المبادرات وأطلقها، للمساعدة في تطوير التطبيقات المتعلقة بالابتكار التقني، والتي ستعود بالنفع على كافة أصحاب المصالح في اقتصاد دولة الإمارات، ومنها إعداد الاستراتيجية الوطنية لأنظمة الدفع، وهي الآن في مرحلة تطبيقها؛ حيث تهدف هذه الاستراتيجية إلى إيجاد بيئة مدفوعات آمنة وصالحة للمستقبل، تدعم نظام المدفوعات الرقمية وأهداف المجتمع اللانقدي في الإمارات على أفضل وجه.

وتابع محافظ المصرف المركزي: «تحقيقاً لهذه الغاية، سيعمل المصرف مع العديد من السلطات، ومزودي الدفع المحليين والعالميين، وشركات التقنية المالية، لإيجاد حلول دفع إلكتروني منخفضة التكلفة وآمنة، وتركز على المستهلك».

وقام المصرف المركزي كذلك، بإصدار نظم خاصة بتسهيلات القيم المخزنة التي تقدم خدمات دفع رقمية محددة، تنص على شروط محددة لتسهيل تقديم خدمات دفع رقمية مريحة، يسهل توفيرها لجميع المستهلكين. وقال: «وإذ نواصل جهودنا في تنظيم بيئة دائمة التطور، فإننا نعتقد أن التعاون الدائم والوثيق مع المؤسسات الخاضعة للتنظيم وشركات التقنية المالية، وغيرها من أصحاب المصالح، هو أمر في غاية الأهمية.

ويبدو جلياً أن الحوار والتعاون المستمر، هو الحل الأمثل لضمان أن تكون الجهات الفاعلة مُدرِكة للقواعد المطبقة، وقادرة على الالتزام بها، ولا بد من تأكيد أهمية التعاون المحلي والدولي في هذا المجال؛ حيث يتعين علينا أن نعمل لإيجاد نهج مشترك للتعامل مع هذه المخاطر، وتبادل أفضل الممارسات فيما بيننا، فمع أي منتج أو خدمة مالية جديدة يتم تقديمها في الأسواق، تقع علينا مسؤولية التحقق من أن المخاطر المحتملة محددة بوضوح، وأن التدابير الكفيلة بتخفيف تلك المخاطر تم وضعها؛ إذ يجب ألا يعامل المستهلكون الماليون كحقل تجارب».

وأطلق «المركزي» عدداً من المبادرات تساعد على تطوير تطبيقات الابتكارات التقنية، وتعود بالنفع على مختلف مكونات القطاع، وعلى الاقتصاد، ومنها بحسب المنصوري:

أولاً: يضع المركزي اللمسات الأخيرة على عملية تنفيذ استراتيجية أنظمة الدفع الوطنية. وتهدف الاستراتيجية إلى إنشاء نظام سداد آمن ومتطور، يدعم الاقتصاد الرقمي الإماراتي، وأهداف «مجتمع بلا نقد». وتحقيقاً لهذه الغاية، سيعمل البنك مع مختلف الجهات ذات الصلة، على إنشاء حلول الدفع الإلكتروني التي تأخذ مصلحة العملاء بعين الاعتبار، بحيث تكون آمنة ومنخفضة التكلفة وفعالة في آن واحد.

ثانياً: أصدر المركزي اللوائح الخاصة بآليات القيمة المحفوظة لتقديم خدمات سداد رقمية محددة. وهذا يفرض متطلبات واضحة لتسهيل وصول خدمات السداد الرقمية المريحة وسهلة المنال للجميع، ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ التطوير الشامل للمصرف.

ثالثاً: قطع المركزي أشواطاً على طريق وضع قوانين التمويل الجماهيري. ويسعى المصرف لتوفير قواعد قانونية واضحة لعمليات منصات التمويل الجماهيري. والأهم من ذلك، أنه يهدف إلى تعزيز ضمانات حماية المستهلك ومتطلبات المكاشفة، عندما تخدم هذه المنصات سوق الإمارات العربية المتحدة على نطاق أوسع.

رابعاً: يطور المركزي بالتعاون مع سلطة النقد السعودية، مشروعاً مشتركاً فريداً من نوعه، وهو الاستفادة من تقنية «بلوك تشين» وتقنيات التشفير، لإصدار عملة رقمية مشتركة في المعاملات البينية.

وقد تم وضع دليل «السجل المالي» الخاص بالتبادل لتسهيل مثل هذه التسويات عبر الحدود. ويتضمن الدليل استخدام العملة الرقمية المدعومة بالعملات الورقية للدولتين، وربما هذه هي المرة الأولى التي نشهد فيها مثل هذا التعاون في هذا الصعيد، ونأمل أن يعزز النجاح المحتمل لهذه المبادرة، فرص التعاون المماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي وعلى الصعيد العالمي.

عملة رقمية بين الإمارات والسعودية نهاية 2019

أكد مبارك راشد المنصوري محافظ البنك المركزي في لقائه مع الصحفيين على هامش الملتقى العربي الأول للتقنيات المالية الحديثة الذي عقد أمس في أبوظبي قوة وصلابة القطاع المصرفي، وقال: إن القطاع المصرفي في الدولة هو الأفضل أداء في المنطقة، مشيراً إلى نمو قوي للودائع المستقطبة من قبل البنوك من عملائها «خاصة الودائع الحكومية» بنسبة 7.5%، وإلى مواصلة البنوك تقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية للقطاعات المختلفة ونمو محفظة القروض بنسبة 3.5%، موضحاً أن المؤشر الأفضل والقوي لمحفظة القروض هو التمويلات للقطاع الخاص التي زادت هذا العام بنسبة 5.4%.

وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الفائدة قال المنصوري: إن ارتفاع الفائدة في السوق المحلي جاء نتيجة لسياسة ربط الدرهم بالدولار «وهي السياسة التي حققت لنا مزيداً من الاستقرار النقدي والمالي في الاقتصاد الوطني»، وقد اتجهت الفائدة على الدولار نحو الارتفاع وهو ما ينعكس مباشرة على ارتفاعها في السوق المحلي.

وقال المحافظ: ارتفاع الفائدة لا يعني نقصاً في السيولة، فسيولة القطاع المصرفي في الدولة عالية وهي من أعلى المستويات في المنطقة، لكن هذا الارتفاع في الفائدة جراء ربط الدرهم بالدولار، وحول استجابة البنوك لتطبيق معايير بازل 3 قال المنصوري: البنوك تسير بشكل جيد في تطبيق معايير بازل 3 ولديها ملاءة مالية عالية تصل إلى 18.2%، وحول مستوى الهجمات الإلكترونية وسبل مواجهتها قال المنصوري: عملنا منصة بحيث يتم الإبلاغ من خلالها عن أي هجمات إلكترونية.

وفي رده على سؤال حول بعض التقارير من الخارج التي تتحدث عن غسل أموال في القطاع العقاري، أكد المحافظ أن المركزي لم يرَ مؤشرات على عمليات غسل في القطاع العقاري وخاصة أن الأسعار في هذا القطاع انخفضت خلال الفترة الماضية، وقال: إن لدينا قانوناً خاصاً بغسل الأموال ومواجهة تمويل الإرهاب، والعمل جارٍ لوضع اللائحة التنفيذية، والبنوك والمؤسسات المالية لديها جاهزية عالية لمواجهة تحديات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار إلى أن البنك المركزي الإماراتي يعمل بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي «المصرف المركزي السعودي» على مشروع مشترك فريد من نوعه سيستفيد من تقنية البلوك تشين (قاعدة البيانات التسلسلية) وتقنيات التشفير لإصدار عملة رقمية مشتركة مقبولة في التعاملات العابرة للحدود بين البلدين، وقد تم البدء باستخدام تقنية البيانات الرقمية الموزعة لإثبات المفهوم لتسهيل القيام بعمليات التسوية العابرة للحدود، ويتضمن تصميم إثبات المفهوم استخدام عملة رقمية مدعومة بالعملات الحقيقية لكلا البلدين، وقد تكون هذه هي المرة الأولى التي نشهد فيها هذا النوع من التعاون في هذا المجال من السياسات، ونأمل أن يؤدي نجاح هذه المبادرة إلى تشجيع قيام حالات مشابهة من التعاون على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وعلى مستوى العالم ككل، ونأمل أن ننتهي من ذلك مع نهاية العام المقبل.