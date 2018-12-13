ارتفاع النفط يزيد فاتورة شحن المنتجات والحاويات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

قال علي خليفة بن بيات، الرئيس التنفيذي لشركة «التضامن» لخدمات الشحن واللوجستيات؛ إحدى الشركات التابعة لمجموعة «AKAB

» العالمية للاستثمار، إن تأثير ارتفاع أسعار النفط والمحروقات بشكل عام، ينعكس صعوداً أو انخفاضاً على قطاع الشحن والنقل والخدمات اللوجستية، ويتجسد ذلك من خلال تغير أسعار الشحن والنقل من وإلى الدولة، والمنطقة بشكل عام.

وأضاف ابن بيات في حوار مع ”الخليج 365”: «يضيف ارتفاع أسعار النفط عبئاً كبيراً على فاتورة التكلفة التشغيلية العالية لخدمات النقل والشحن، والتي ينحصر معها هامش الربحية في ظل ارتفاع التكلفة التشغيلية لخدمات الشحن والنقل، وتبقى تكلفة الوقود السمة الأبرز دائماً لشركات الشحن، ومن المفروض العمل على تغطية نفقاتها».

أشار ابن بيات إلى أن دولة الإمارات تأتي في مقدمة دول المنطقة، وفي مصافي الدول العالمية في خدمات الشحن والنقل واللوجستيات؛ حيث تضخ استثمارات كبيرة في بناء وتوسيع الموانئ البحرية والمطارات والمناطق الحرة والخدمات اللوجستية. ووفقاً لمجلس دبي للصناعات البحرية والملاحية، فإن القيمة الإجمالية لصناعة النقل البحري في الإمارات تتجاوز 61 مليار دولار. وقد أصبحت دبي عنصراً فاعلاً في صناعة النقل البحري العالمية، وتهدف إلى أن تصبح رائدة في هذا المجال.

وبلغت القيمة الاقتصادية للصناعة البحرية في دبي خلال 2015 حوالي 3.92 مليار دولار أمريكي، لكنها ما تزال تسعى للحاق بركب الدول الرائدة في هذه الصناعة؛ حيث يبلغ ما تحققه هونج كونج 11.2 مليار دولار، وسنغافورة 18.5 مليار دولار، والنرويج 25.9 مليار دولار، بينما تأتي دول مثل الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وكوريا الجنوبية والهند وألمانيا، على رأس قائمة صناعات الخدمات اللوجستية والشحن.

طرف ثالث

وتابع ابن بيات حديثه عن طبيعة الخدمات اللوجستية المقدمة في الإمارات؛ حيث اعتبر أن ما نسبته 70% من أسطول النقل والشحن والخدمات اللوجستية العامل في الدولة، مؤجر عن طريق مزودي الخدمات (3PL)؛ حيث تستعين الشركة بطرف ثالث لتولي مهام وخدمات التوزيع والتنفيذ. وفيما يتعلق بشركة «التضامن»؛ فإنها تمتلك أسطولاً يضم أكثر من 3000 شاحنة ومقطورة في قطاع النقل البري، بين مطارات الدولة وبقية مطارات دول المنطقة، ويؤهلها ذلك لتحقيق أداء قوي سنوياً بمعدل 3.5%.

وقد حققت الشركة نمواً بنسبة 20% في 2017، وصافي أرباح تتراوح بين 12و15%، وتعد الشركة من أكبر مالكي أساطيل الشاحنات في الإمارات، مستحوذة على أكبر حصة سوقية في القطاع، بالمقارنة مع مثيلاتها من الشركات المالكة لأساطيل الشاحنات.

منتجات عبور

وأكد ابن بيات أن 70% من الشحنات المنقولة براً من وإلى الإمارات، هي منتجات عبور، في حين تشكل المنتجات سريعة التلف والأدوية والشحنات العامة، وإرساليات التجارة الإلكترونية، ما نسبته 30% من تلك المنتجات المشحونة. ونجحت الحكومة في إنشاء بنية تحتية عالمية المستوى في مجال النقل (الميناء البحري والمطارات والطرق) وفي مجالات الطاقة والاتصالات والسياحة.

وتعتبر هذه البنية التحتية خاصة الطرق السريعة المرتبطة مباشرة بجميع المناطق الحرة والموانئ ومراكز الشحن أحد الأصول القوية، وتقوم بدور مهم في تشجيع الشركات على الاستقرار في الدولة.

وتوقع الرئيس التنفيذي ل«التضامن» لخدمات النقل واللوجستيات، أن تحقق الشركة والقطاع بشكل عام، أداء قوياً خلال النصف الثاني من العام الجاري 2018، وذلك استناداً إلى التحليلات السابقة التي أجرتها مؤسسة CBM، وخاصة في منتجات الأدوية والسلع سريعة التلف.

إكسبو 2020

وعن مدى تحسن شهية القطاع ارتباطاً ب«إكسبو 2020»، قال ابن بيات: «تشهد صناعة الخدمات اللوجستية في الإمارات تحولات مهمة للغاية؛ نتيجة لإقامة معرض إكسبو دبي 2020، وزخم التحول الاقتصادي في اقتصادات دول المنطقة، إلى جانب المزيد من التكامل الاقتصادي والتعاون بين الدول الإقليمية. وتقدر ميزانية الموقع الذي سيقام فيه معرض إكسبو 2020 بحوالي 30 مليار درهم (أكثر من 8 مليارات دولار أمريكي)، وسيزود بشبكة طرق عالمية، وخط جديد لمترو دبي، وثلاثة مطارات دولية. ومن المتوقع أن يساعد ذلك في تحقيق خدمات القطاع لنمو قوي خلال الفترة القادمة».

وعن الخطط المستقبلية التي تسعى الشركة إلى تطبيقها خلال السنوات القادمة، قال ابن بيات إن شركة «التضامن» لديها خطط توسعية للوصول إلى أسواق أكثر في دول المنطقة، والعديد من الأسواق العالمية.

وتشكل أسواق السعودية ومصر والإمارات، أهم الأسواق التي ترغب معظم الشركات بالتوسع فيها، وذلك للوصول إلى أسواق ومناطق أخرى