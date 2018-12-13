«إينوك» ترفع مبيعاتها 6% وتخدم 120 مليون زائر 2018

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: حمدي سعد

نمت مبيعات شركة «بترول الإمارات الوطنية»، «أينوك»، بنسبة 6% العام 2018، مقارنة ب 2017، فيما خدمت المحطات التابعة للشركة في دبي والمناطق الشمالية ما يزيد على 120 مليون زائر، فيما أنجزت أكثر من 80 مليون معاملة شراء وقود العام الجاري.

وأطلقت مجموعة «أينوك» أول محطة وقود تجريبية ذكية قابلة للنقل في منطقة المرابع العربية في دبي صباح أمس، وتعد الأولى من نوعها في المنطقة، بهدف تلبية احتياجات المقيمين بالمجمعات السكنية البعيدة عبر تزويد السيارات بالوقود بسهولة.

وتم تدشين محطة «أينوك» بحضور سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي وسيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أينوك» وأحمد ثاني راشد المطروشي، عضو مجلس الإدارة المنتدب في شركة «إعمار».

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أينوك»: «تتزامن الزيادة في عدد المركبات المسجلة في الإمارات مع النمو السكاني المتواصل، ما يعني زيادة الطلب على محطات التزوّد بالوقود خلال السنوات المقبلة.

وقال زيد القفيدي، المدير التنفيذي لوحدة أعمال التجزئة في مجموعة «أينوك» في تصريحات صحفية على هامش تدشين المحطة الجديدة: تعتزم «أينوك» إقامة 4 محطات أخرى قابلة للنقل في عدة مناطق يتم العمل على اختيارها حالياً في دبي، ليرتفع العدد إلى 5 محطات خلال الربع الأول من 2019، مشيراً إلى أن أسعار التزود بالوقود في هذه المحطات هي ذاتها في المحطات التقليدية، وأن هذه المحطات ستقوم ببيع البنزين الخصوصي فئة 95 الذي يمثل نحو 95% من عمليات التزود بوقود السيارات في الدولة.

أضاف، يبلغ عدد محطات «أينوك» حالياً 124 محطة 90% منها في دبي.

وأشار إلى أن «أينوك» افتتحت خلال العام الجاري 24 محطة، في حين تستهدف «المجموعة» افتتاح متوسط 15 محطة سنوياً في دبي فقط بمتوسط 25 مليون درهم للمحطة الواحدة، بالإضافة إلى افتتاح 5 محطات جديدة في الشارقة العام 2019، ليصل عدد المحطات في الإمارة إلى 25 محطة خلال السنوات الخمس القادمة.

وقال القفيدي: إن المحطة القابلة للنقل مطبقة في أوروبا وأن الشركة طورت الفكرة، حيث تضم خزاناً علوياً ومضخة وقود واحدة وجهازاً آلياً لبيع المأكولات الخفيفة والمشروبات، كما تتميز بإمكانية نقلها إلى موقع جديد خلال 30 يوماً وإعادة تركيبها في المناطق السكنية التي لا توجد بها محطات خدمة، ما يوفر لسكان هذه المناطق القدرة على الوصول السهل لخدمات التزوّد بالوقود.