أبوظبي تكرم 50 فائزاً بجوائز «المنظمة العالمية الآسيوباسفيكية للجودة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أشاد سعيد عبد الجليل الفهيم، رئيس اللجنة العليا لجائزة الشيخ خليفة للامتياز، بالنجاح الكبير الذي حققته استضافة دولة الإمارات للمؤتمر العالمي للتميز المؤسسي في دورته الرابعة والعشرين، وما شهده المؤتمر من مشاركة نحو 1000 خبير في مجالات الامتياز والابتكار والاستدامة، منهم ما يزيد على 300 خبير إقليمي وعالمي في مجالات الجودة والتميز المؤسسي، يمثلون نحو 35 دولة من شتى أنحاء العالم، تجمعوا في عاصمة دولة الإمارات التي أصبحت باستضافتها لهذا المؤتمر عاصمة للإبداع والتميز والابتكار الحديث، كما أشاد الفهيم بالتنظيم المبهر لفعاليات أحداث وأعمال المؤتمر في أيامه الثلاثة، وتصدت له غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، مما جعله حديث أوساط الحضور العالمي المشارك في المؤتمر؛ لما حققه من نجاح عام ودقة في التفاصيل على جميع المستويات.

وأشار الفهيم إلى أن ذلك ليس غريباً على غرفة أبوظبي التي كانت ولا تزال تعمل كشريك استراتيجي لأهم المنظمات الدولية في مجال الجودة والتميز المؤسسي، وما تقوم به من بناء جسور التواصل مع المؤسسات والدول الأخرى، وتبنيها لما من شأنه أن يبرز إمارة أبوظبي كحاضنة للملتقيات العالمية المتميزة، والعمل على تعزيز سمعتها كمنطقة جاذبة لأفضل الممارسات العالمية في التميز المؤسسي.

جاء ذلك من خلال حضوره حفل توزيع جوائز مؤتمر المنظمة الآسيوباسفيكية للجودة والتميز في دورتها 24، التي شارك فيها ما يزيد على 200 مؤسسة عالمية.

وقام سعيد عبد الجليل الفهيم، وهارينك سنج، رئيس المنظمة الآسيوباسفيكية للجودة في سنغافورة، والبروفيسور هادي التيجاني، المنسق العام لجائزة الشيخ خليفة للامتياز، بتوزيع ما يزيد على 50 جائزة من جوائز المنظمة العالمية الآسيوباسفيكية للجودة، من خلال فئاتها الثلاث على المستوى المؤسسي والفردي وفرق العمل.