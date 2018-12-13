الناقلات الوطنية تتسلم 25 طائرة ب 31.4 مليار في 11 شهراً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

ضمت شركات الطيران الوطنية، «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران» و«فلاي دبي»

و«العربية للطيران» 25 طائرة جديدة خلال الشهور ال11 الأولى من العام الجاري، منها 8 طائرات في نوفمبر/تشرين الثاني.

وأظهرت بيانات التسليم أن الناقلات الوطنية، تسلمت بشكل مباشر 16 طائرة من طراز «بوينج»، مقارنة مع 9 طائرات من طراز «إيرباص»؛ حيث بلغت القيمة الإجمالية لهذه التسليمات نحو 8.56 مليار دولار، بما يعادل 31.4 مليار درهم؛ وذلك حسب الأسعار الدفترية لعام 2018.

واستلمت «طيران الإمارات» 12 طائرة جديدة بشكل مباشر من شركتي «بوينج» و«إيرباص»؛ حيث تسلمت الناقلة 6 طائرات من طراز «بوينج 777» خلال ذات الفترة، ولدى الناقلة طلبيات بنحو 150 طائرة من الطراز الجديد «777 إكس»، التي من المتوقع بدء تسلمها في عام 2020، فضلاً عن مذكرة لشراء 40 طائرة من طراز «بوينج 787-10 دريملاينر». وأشارت البيانات إلى أن طيران الإمارات تسلمت 6 طائرات من طراز «A380».

وتسلمت «الاتحاد للطيران» 6 طائرات من شركة «بوينج»، منها طائرة «بوينج 777» مخصصة للشحن، و5 طائرات من طراز بوينج (787 دريملاينر)؛ وذلك كجزء من طلبياتها الحالية قيد التسليم، ويشار إلى أن الشركة تسلمت 3 طائرات خلال نوفمبر/تشرين الثاني.

وتسلمت «فلاي دبي» 4 طائرات جديدة من طراز «737 ماكس»، ومنها طائرة «بوينج 737 ماكس 9»؛ حيث تسلمت الناقلة 3 طائرات في نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

وأظهرت البيانات أن «العربية للطيران»، تسلمت 3 طائرات جديدة من طراز «إيرباص A320»؛ حيث تسلمت «العربية للطيران» طائرتين جديدتين من طراز «A320» في يونيو/حزيران 2018، وطائرة في إبريل/نيسان الماضي.

ورجحت كفة التسليمات على الصعيد العالمي منذ بداية العام الجاري حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2018 نحو شركة «بوينج» الأمريكية، التي سملت نحو 704 طائرات جديدة بشكل مباشر إلى شركات الطيران العالمية، فيما سلمت شركة «إيرباص» الأوروبية 637 طائرة فقط.