7 مليارات درهم الحصيلة الأولية للصفقات في «سيال»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: دانا شعبان

اختتمت أمس فعاليات الدورة التاسعة لمعرض «سيال الشرق الأوسط» ومعرض «أبوظبي الدولي للتمور» في نسخته الرابعة، وشهدت الدورة توقيع اتفاقيات وصفقات تجارية وصلت إلى أكثر من 135 صفقة، بقيمة تقريبية قدرت ب 7 مليارات درهم كحصيلة أولية، وشهد المعرض مشاركة 1089 شركة عاملة في قطاعات الأغذية والمشروبات والمعدات وخدمات الضيافة، و34 جناحاً وطنياً وتخصصياً، كما استقطب المعرض 28,073 ألف زائر وخبير ومتخصص في مجال الأغذية من 45 دولة.

وشهد المعرض في يومه الثالث تكريم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ودائرة الصحة لعدد من المنشآت الغذائية الملتزمة بتطبيق اشتراطات السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، والشركات المنظمة لبرنامج وقاية التابع لدائرة الصحة في أبوظبي، إلى جانب تكريم عدد من الجهات الحكومية المشاركة في فعاليات الدورة التاسعة للمعرض والشركاء.

وقال المهندس ثامر راشد القاسمي، رئيس اللجنة المنظمة للمعرض إن اللجنة المنظمة للمعرض ستعلن خلال الأسبوع المقبل عن إجمالي قيمة الصفقات المبرمة خلال الدورة الحالية من المعرض.

وأكد حرص المعرض على مواصلة رفد هذا القطاع المهم والحيوي بكل ما هو جديد من خلال الاستعانة بالابتكارات والاستراتيجيات الحديثة في قطاع الأغذية وصولاً لتحقيق الأهداف المنشودة المتمثلة في تنمية الصناعات الغذائية والمساهمة في تحقيق استدامة قطاع الغذاء وترسيخ منظومة الأمن الغذائي للأجيال الحالية والقادمة.

وتخلل الفعاليات الإعلان عن أسماء الفائزين في مسابقة «سيال للابتكار» لأكثر من 30 ابتكاراً من منتجات الأغذية والمشروبات من ضمن أكثر من 150 منتجاً معروضاً، والتي أقيمت على هامش المعرض، حيث فاز بالفئة الذهبية شركة «الروابي للألبان» عن منتج لبن قليل الدسم مع الشوفان، وفازت بالفئة الفضية شركة «مونكيونج أوميجا فالي» من كوريا عن مجموعة منتجات مركزة للاستخدام اليومي، في حين حصلت دائرة الزراعة في الفلبين على الفئة البرونزية عن منتج رقائق الفطر.

من جهة أخرى، واصلت المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة الإعلان عن المزيد من المشاريع خلال مشاركتها في معرض «سيال الشرق الأوسط»، حيث كشفت مجموعة «اللولو» عن خطط لمشروعين في منطقة أبوظبي للصناعات الغذائية التابعة للمؤسسة العليا.

وتتضمن مشاريع مجموعة «اللولو» المعلن عنها إنشاء مخازن تبريد لتصنيع الأغذية، بالإضافة إلى مخزن منفصل بإجمالي مساحة تصل إلى 130,000 متر مربع.

وقال فلاح محمد الأحبابي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة: «إننا سعداء بالشراكة مع مجموعة»اللولو»التي تأتي في إطار تعزيز الشراكة القائمة بين القطاعين العام و الخاص، والدفع بعجلة اقتصاد الإمارة ونموها بما يتماشى مع برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية»غداً 21».

وقال يوسف علي إم إيه، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمجموعة اللولو: من المقرر أن تستغرق عملية إنشاء المصنع الجديد من اثني عشر إلى أربعة عشر شهراً. كما نخطط أيضاً المنتجات إلى دول أخرى وإلى متاجر المجموعة».