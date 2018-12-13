«دانوب» تمنح عقداً ب 190 مليوناً ل«آركيو» في «بايز»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

منحت شركة «دانوب» العقارية عقداً بقيمة 190 مليون درهم لشركة آركيو للإنشاءات، لأعمال البناء الرئيسية لمشروع بايز وهو المشروع السكنى الأول من دانوب العقارية الذي يتم إنشاؤه في منطقة الخليج التجاري مطلاً على شارع الخيل.

يشتمل مشروع بايز التي تبلغ تكلفته 450 مليون درهم على 456 وحدة سكنية على طريق شارع الخيل بالقرب من برج خليفة.

ومن المقرر أن يتم تسليم مشروع بايز الذي أطلق في مايو 2017، في الربع الأول من عام 2021، والذي تم بيعه .

وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «دانوب» رضوان ساجان: لقد منحنا أحد عشر عقداً حتي الآن لمشاريع تم إطلاقها خلال السنوات الأربع الأخيرة، تم الانتهاء منها بالفعل وتسليمها، وبصفتنا مطوراً فإننا ملتزمون بسوق العقارات في دبي، من خلال إطلاق العقارات الناجحة والتنفيذ البناء وتعزيز الثقة في صناعة العقارات في دبي التي لا تزال واحدة من الفرص الاستثمارية العقارية الأكثر نجاحاً وربحاً في جميع أنحاء العالم، ونحن عازمون على تسليم مشاريعنا في الوقت المحدد.

وقال عاطف الرحمن مدير وشريك دانوب العقارية: إن مشروع بايز هو أكبر قيمة عقد بناء إنشائي يصل إلى 1.59 مليار درهم ضمن 10 مشاريع، وهدفنا الرئيسي هو تسليم المشاريع في الوقت المحدد بجودة عالية.

وقال رامي القيسي، العضو المنتدب لشركة آركيو للإنشاءات: سعداء لإقامة شراكة خاصة جداً مع دانوب كمطورين.