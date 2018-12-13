خطة تطوير مطار الشارقة تشمل إضافة 15 موقفاً للطائرات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

عقدت الإدارة العليا في هيئة مطار الشارقة مؤخراً اجتماعاً في الحديقة الإسلامية بالشارقة، تم خلاله عرض مجموعة من الخطط والمبادرات التي تستهدف تعزيز تنافسية المطار على الصعيدين الإقليمي والعالمي، واستعراض أهم التطورات التي تحققت على صعيد تطوير البنية التحتية في المطار والارتقاء بمستوى الخدمات، وقام مديرو الإدارات والأقسام في المطار بعرض إنجازاتهم منذ بداية العام الجاري وخططهم واستراتيجياتهم للمرحلة القادمة.

بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية لعلي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة، أثنى فيها على الجهود المبذولة والإنجازات الأخيرة ومن بينها التوسعة الشاملة للمطار، وكشف عن أهم المستجدات والأرقام التي حققها المطار خلال الفترة من بداية العام وحتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والتي كان لها دور كبير في تعزيز مكانة المطار إقليمياً وعالمياً، ومنها النمو في أعداد المسافرين الذي وصل إلى 10.971 مليون مسافر بزيادة قدرها 5.6% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، والذي جاء بشكل رئيسي من خلال تعدد الوجهات الجديدة والرحلات الإضافية لشركات الطيران العاملة في المطار، بالإضافة إلى تحسن الخدمات التي أصبحت جاذبة أكثر للمسافرين ولشركات الطيران.

وقال المدفع: «انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، ونتيجة الخطط المدروسة التي نفذها المطار وارتكزت على توجيهات القيادة الحكيمة حرصنا على التميّز في كافة الأنشطة والأعمال التي نقوم بها، وهو ما انعكس عملياً على أداء الأقسام والإدارات المختلفة في المطار».

وأوضح: «بدأنا هذا العام بتنفيذ مشروع الخطة المستقبلية لتوسعة مطار الشارقة، التي تشمل العديد من المشاريع وعلى عدة مراحل، من بينها توسعة مبنى المسافرين، والذي من المتوقع أن يرفع الطاقة الاستيعابية إلى 20 مليون مسافر بحلول العام 2025، وتطوير الطرق الخارجية والمحيطة بالمطار، وإضافة 15 موقفاً للطائرات وإنشاء مبان جديدة للخدمات، والعديد من التسهيلات الأخرى التي سترفع من قدرات المطار وتطور الخدمات بشكل كبير». وأضاف: «إنّ النتائج الإيجابية التي حققها مطار الشارقة هي انعكاس طبيعي لنجاح الإمارة في تعزيز مكانتها على خريطة السياحة والتجارة الإقليمية والعالمية، في وقت يلعب فيه مطار الشارقة دوراً محورياً بتعزيز صورة هذه المدينة الرائدة من خلال الارتقاء الدائم بنوعية الخدمات التي يوفرها للمسافرين».

وناقشت الإدارة خلال هذا الاجتماع مجموعة من الآليات العملية التي تستهدف مواكبة التوجهات المستقبلية لإمارة الشارقة من خلال التركيز على الابتكار والتميز والريادة والارتقاء بالكوادر الوطنية وتحفيز الأقسام والإدارات في المطار لتبني خطط محددة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين وللشركات العاملة في المطار، واستقطاب شركات جديدة وتعزيز أوجه التعاون مع مختلف الشركاء وشركات الطيران والمطارات ومع المؤسسات والمنظمات العالمية المتخصصة في هذا الصدد.

من جهته، قال الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة: «إن المكانة المتميزة لإمارة الشارقة التي أصبحت مركزاً اقتصادياً وتجارياً وسياحياً في المنطقة كان لها الدور الأكبر في الإنجازات التي حققها المطار خلال الفترة الماضية». وحث مدير الهيئة الموظفين على اختلاف مستوياتهم الإدارية على بذل المزيد من الجهد نظراً لأن المطار مقبل على مرحلة جديدة من التطور والتنافسية على كافة الصعد، خاصة أنه ستتم إضافة المزيد من الخدمات والمميزات للمتعاملين مع المطار لمواصلة مسيرة الريادة، وتعزيز ولاء المسافرين والحرص على رضاهم. كما توجه الشيخ فيصل بن سعود القاسمي بالشكر إلى جميع الشركاء الاستراتيجيين للمطار على جهودهم المتواصلة للارتقاء بالعمل وتوفير أفضل الخدمات للمسافرين والمتعاملين.