ملياران تكلفة مشروع الزوراء على مساحة 5 ملايين متر مربع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ممدوح صوان

بلغت الاستثمارات الإجمالية لمشروع الزوراء في عجمان ملياري درهم حتى الآن، بحسب عماد الدنا الرئيس التنفيذي للمشروع الذي أطلقته شركة سوليدير إنترناشونال بالشراكة مع حكومة عجمان في عام 2008، مشيراً إلى أن المشروع متعدد الاستخدامات ويأتي على مساحة 5 ملايين و400 ألف متر مربع، حيث تم إنفاق 700 مليون درهم على المرحلة الأولى من عملية التطوير والتي شملت إنشاء الطرق والجسور والمجاري وأعمال الكهرباء، إضافة إلى إنشاء 4 موانئ مواجهة للخور الطبيعي في الزوراء.

بدأ الميناء الأول باستقبال القوارب، كما تم إنشاء ملعب دولي للجولف (18حفرة) ويستقطب النخبة من اللاعبين الذين يتمتعون بإطلاله طبيعية على محمية القرم، وبالتحدي الذي يضفيه هذا الملعب والذي تم تصميمه من قبل شركة نيكلاوس الدولي، إضافة إلى افتتاح منتجع الأوبروي بيتش الزوراء في عام 2018 والذي حصد عدة جوائز عالمية، منها جائزة سيتي سكيب لعام 2018 لأفضل منتجع سياحي، وجائزة أفضل منتجع فلل سياحية، وافتتاح حيز ترفيهي للعائلات (مارينا وان) ويضم مطاعم، وملاعب للأطفال وحديقة مائية ومتحفاً (بارك للديناصورات)، بالإضافة لأماكن للترفيه على طول الخور.

وقال الدنا في لقاء مع الصحفيين على هامش جولة إعلامية نظمتها الشركة للتعريف بالمراحل التي تم إنجازها في المشروع، والتي تم خلالها الإعلان عن 80 وحدة سكنية سوف يتم تطويرها والانتهاء منها في 2020، إضافة إلى الانتهاء من 29 فيلاّ سكنية فاخرة بيعت بالكامل، إن مشروع الزوراء يوجد في موقع استراتيجي على شاطئ إمارة عجمان، ويتضمن محمية طبيعية لأشجار محمية القرم وبيئة طبيعية للطيور والأسماك، وواجهة على خور طبيعي، كما أنه يمكن الوصول إلى المشروع في غضون 25 دقيقة بالسيارة من مطار دبي

و25 دقيقة بالسيارة من مطار الشارقة الدولي، كما يرتبط المدخل الرئيسي بشارع محمد بن زايد من خلال شارعي محمد بن راشد وشارع الاتحاد في عجمان.

وأشار الدنا إلى أنه تم افتتاح «ذي وايك بارك» في المارينا المتوسطة وهو نشاط رياضي يتضمن تزحلق على الماء ضمن المسطح المائي للمارينا الوسطية، إضافة إلى افتتاح أنشطة بيئية وتثقيفية على التحديات البيئية وزيارة لمحمية القرم بواسطة القوارب التجديفية والتي تستقطب طلاب المدارس طول العام، كما تم بناء وبيع المرحلة الأولى من الفلل الفاخرة المطلة على ملعب الجولف والتي تتضمن 29 فيلاّ من4 و5 غرف نوم و10 «تاون هومز».