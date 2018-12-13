شكرا لقرائتكم خبر عن عندما تتنازع الاحتياطي الفيدرالي قوى متضادة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

محمد العريان *

يميل أصحاب الرؤية الأولى إلى اعتبار الاضطرابات الأخيرة في الأسواق المالية وتباطؤ الاقتصاد العالمي دليلاً على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد ذهب بعيداً جداً في «تطبيع» السياسة النقدية

من المؤكد أن الفترة التي تسبق اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتحديد سعر الفائدة في 18- 19 ديسمبر كانون الأول، تشهد نقاشات مكثفة حول سياسة المجلس المالية. وهناك اختلافات في وجهات النظر توفر إضاءات مهمة حول تقلبات الأسواق أو ربما انتعاشها، على الرغم من أن تلك الاختلافات غير مرشحة للتوافق في المدى المنظور.

يميل أصحاب الرؤية الأولى إلى اعتبار الاضطرابات الأخيرة في الأسواق المالية وتباطؤ الاقتصاد العالمي دليلاً على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد ذهب بعيدا جدا في «تطبيع» السياسة النقدية باتخاذه تدابير مدروسة عن سبق إصرار تصميم.

ويستشهد هؤلاء بموجات البيع الحادة الأخيرة في الأسهم والتخفيضات المتكررة في التوقعات الخاصة بمعدل النمو في الاقتصاد العالمي. وهم يرحبون بما يعتبرونه تراجعاً من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيرومي باول وإن كان متأخراً. ويتوقعون إجراء مراجعة نزولية للتوقعات الاقتصادية للبنك المركزي ونقاطه الزرقاء (أي توجهاته بخصوص مسار رفع أسعار الفائدة في المستقبل)، عندما تجتمع لجنة الأسواق المفتوحة الأسبوع المقبل.

ويشعر أصحاب الرؤية المغايرة بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي شعر بالخوف قبل الأوان. فبعد أن فك ارتباط أسعار الأصول مع أساسيات الاقتصاد عبر سنوات عديدة من الإجراءات غير التقليدية لتعزيز أداء الاقتصاد، فإنه يقول إن تراجع الأسواق ليس حتمياً فحسب، بل بات مطلوبا وموضع ترحيب.

ويدعم هؤلاء موقفهم بالاستشهاد بمؤشرات قوة أداء الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك تقرير الوظائف الأخير الذي كشف عن توفير فرص عمل أعلى بكثير من المطلوب لاستيعاب الوافدين الجدد، وبنمو الأجور بأكثر من 3 في المئة و تراجع نسبة البطالة إلى 3.7 في المئة، والحاجة للحد من مخاطر عدم الاستقرار المالي في المستقبل.

ويتذمر هؤلاء من تعجل الاحتياطي الفيدرالي في العودة إلى الموقف القديم «المعتمد على البيانات» ما يجعله رهينة الأسواق، فضلاً عن تقويض مصداقيته على المدى البعيد.

حسب وجهة النظر الأولى، فإن تليين السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يقلل من احتمال حدوث خطأ في السياسة يمكن أن يتسبب في اضطراب بالمستوى الذي يزعزع استقرار الأسواق المالية، كما أنه عرض الاقتصاد الأمريكي لمخاطر تباطؤ غير ضروري، وسحب البساط من تحت نمو الاقتصاد العالمي الهش. من هنا فإن الاحتياطي الفيدرالي لا يبقي خياراته مفتوحة فقط، بل يوفر ضماناً مالياً واقتصادياً مهماً.

ولكن إذا صحت وجهة النظر الثانية، يصبح خطأ سياسة المجلس من نوع مختلف تماما. فهو يعني تأجيل الإصلاحات المالية الحتمية، ذلك التأجيل الذي يضر بالولايات المتحدة في حال تعرضها لموجة تذبذب طارئة مستقبلا، وليس عندما يكون الاقتصاد المحلي قوياً ومرناً.

ويواجه حل الاختلاف بين الرؤيتين ثلاث عقبات رئيسية تتعلق بالاعتبارات التقنية ونقاط الضعف الاقتصادية خارج الولايات المتحدة، وبموروثات السياسة المالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الحالي.

ويعكس جزء من عمليات البيع الأخيرة في السوق إعادة تموضع محافظ التداول والاستثمار على المدى القصير، كما يعكس نزق المضاربين النشطين الذين يتربحون على حساب الموجة الكبيرة من وفرة السيولة وينسحبون حاليا إلى مراكز استثمارات أقل خطورة. وقد اختلطت دلالات تزايد مؤشرات ضعف الاقتصاد مؤخراً مع إرباكات تقلب الأسواق بسبب التشوهات في المؤشرات التقليدية الأخرى للأسواق المالية والاقتصاد الحقيقي، مثل منحنى العائد على سندات الخزانة الأمريكية المستوي أو المقلوب أحيانا.

هناك جانب آخر يعكس التطورات الخارجية التي لاصلة لها بمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وهذا الجانب متعلق بالظروف السياسية في أكبر خمس اقتصادات في أوروبا وهي فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة - التي تقوض جهود تحول السياسة المالية من الاستجابات الطارئة لمقتضيات دورة الاقتصاد إلى الاعتماد على النمو الدائم والقوي على المدى الطويل. وينطبق الشيء ذاته على الاقتصاد الصيني، حيث تعكس صورته الراهنة التأثير المشترك للتوترات التجارية والمضاعفات الناتجة عن تنمية الطبقة المتوسطة.

ثم هناك القواعد التقليدية في رسم السياسة المالية، التي ورثها الفريق الحالي من محافظي البنوك المركزية - وهو نظام يضع تخفيضات الميزانية العمومية على رأس أولوياته. ورغم أن ذلك مبرر في إطار السعي إلى تثبيت توقعات السوق جزئياً، إلا أنه مزيج من سياسة التطبيع التي تفرض عبئاً ثقيلاً على سعر الفائدة كأداة من أدوات الاحتياطي الفيدرالي، في بيئة تتسم بقدر كبير من عدم اليقين.

ولهذا فبدلاً من محاولة الاعتماد على وجهة نظر أو أخرى، تنصح قوى السوق بمتابعة المأزق الحالي الذي يواجهه الاحتياطي الفيدرالي متابعة دقيقة، بحثا عن حقيقتين لا تغيبان في المرحلة الحالية هما أولاً، التحدي الخطير الذي يواجه الاحتياطي الفيدرالي في رتق ثقوب سياسته المالية لأن معظم عناصر الحبكة خرجت من يده. ثانياً، ينبغي على قوى السوق النظر إلى اضطراب السياسة الحالية على أنه ليس حتمياً فحسب، بل محفز دائم على ارتفاع معدلات التذبذب وخطورتها في بعض الأحيان.

* كبير الاستشاريين في «أليانز»