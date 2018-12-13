شكرا لقرائتكم خبر عن «أودي كيو 8» الجديدة متوفرة في صالات عرض النابودة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أطلقت النابودة، مركبة «Audi Q8» الجديدة كلياً في صالات عرضها المنتشرة في الدولة.

ويجمع الوجه الجديد لعائلة Q الآن بين أناقة الكوبيه الفاخرة ذات الأربعة أبواب ومرونة أداء المركبات الرياضية متعددة الأغراض الكبيرة الحجم.

وقال علي النابودة، المدير العام لشركة أودي النابوده: «تنضح Audi Q8 بالديناميكية الرياضية والتفاصيل الراقية ونحن متحمسون لإتاحة الوجه الجديد لعائلة Q في صالات عرضنا، ليتمكن عملاؤنا الكرام من تجربة قيادتها بأنفسهم».

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