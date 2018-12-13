«اقتصادية دبي» تعتمد أحدث التقنيات الرقمية

دبي: ”الخليج 365”

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي مذكرة تفاهم مع شركة «دل إي إم سي»، وذلك لاعتماد أحدث التقنيات الرقمية لمزاولة الأعمال لدى موظفيها، وبالتالي خلق بيئة يسودها الإبداع والتميز في خدمة العملاء. وتنص الاتفاقية على أن تزود «دل» «اقتصادية دبي» بأحدث الأجهزة الإلكترونية والذكية، التي تدعم مساعيها في تقديم خدمات فريدة تليق بسمعة دبي الاقتصادية ومكانتها العالمية، الأمر الذي يعزز بدوره من توجهات حكومة دبي في تنفيذ مبادرة المعاملات الحكومية اللاورقية في الإمارة، وتحقيق أهداف دبي الذكية للعام 2021.

وقام بتوقيع المذكرة التي جرت في الصالة الذكية في «اقتصادية دبي» كل من: عبد الله حسن، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المشتركة في «اقتصادية دبي»، وفادي ريشماني، المدير العام في «دل إي إم سي» لدولة الإمارات، وذلك بحضور عدد من المديرين التنفيذيين وممثلين من كلتا الجهتين.

وفقا لمذكرة التفاهم، سوف تطرح «اقتصادية دبي» أكثر من 650 من أجهزة الكمبيوتر المحمول لكوادرها الوظيفية، إلى جانب تقديم سلسلة من الحلول الذكية والتقنيات العالمية.

وقال عبد الله حسن: تشهد إمارة دبي سلسلة من التطورات على جميع الأصعدة، وسعياً منا إلى مواكبة هذا التحول، واستشراف مستقبل اقتصاد دبي، عقدنا شراكة مع» دل إي إم سي»لتمكين كوادرنا الوظيفية من استغلال أحدث الوسائل التقنية.وأكّد فادي رشماني، أن جاهزية الموظفين للتحوّل الرقمي تلعب دوراً مهماً في ضمان الجاهزية المؤسسية، لافتاً إلى أن الوصول إلى هذه النتيجة يتطلّب دعمها بالتقنيات والحلول المناسبة.