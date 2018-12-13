شكرا لقرائتكم خبر عن «تسونامي» معلومات وبيانات ما قبل قمة المناخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

د. محمد الصياد *

عام 2018 سيكون رابع أكثر الأعوام حرارة فيما يقول تقرير للأمم المتحدة إن الجهود تحتاج إلى ثلاثة أضعاف ما هو مبذول حالياً كي لا يتجاوز ارتفاع درجة الحرارة الدرجتين بنهاية هذا القرن.

أشفق على أعضاء وفود الدول الذين سيشاركون في قمة المناخ القادمة (مؤتمر الأطراف السنوي ال 24) التي تنعقد في مدينة كاتوفيتشي جنوبي بولندا خلال الفترة من 3-14 ديسمبر 2018، والتي بلغ عدد أعضائها حتى 12 ديسمبر 13898 مشاركاً يمثلون 193 دولة أعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ - وذلك من فرط سيل المعلومات الذي ما انفك يتدفق من كل مكان منذ ما قبل حوالي شهرين قبل انعقاد القمة، والهدف هو بطبيعة الحال ممارسة أكبر ضغط ممكن على المتفاوضين، وخصوصاً رؤساء الكتل التفاوضية الرئيسية، من أجل تحقيق اختراق نوعي بشأن الالتزام الصريح والقوي، الكمي والنوعي، في مجال التخفيف على نحو خاص (Mitigation)، أي إحداث خفض جوهري في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، لاسيما غاز ثاني أكسيد الكربون قبل بدء سريان مفعول اتفاق باريس لتغير المناخ في يناير 2020.

آخر مصادر هذا الضغط جاءت من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرس، الذي صرح الأربعاء 28 نوفمبر، وهو في طريقه لحضور قمة العشرين التي عقدت في بوينس آيرس يومي الجمعة والسبت 30 نوفمبر-1 ديسمبر 2018. حيث ذكر بأن «الإجراءات العملية لمكافحة تغير المناخ، لا تستطيع الانتظار لفترة أطول»، وأوضح بأن دول مجموعة العشرين مسؤولة عن ثلاثة أرباع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وهو لذلك ناشد قادتها لإظهار جدية تعاونها لوقف زحف آثار هذه الظاهرة العالمية، معتبراً أن»سير العمل كما هو معتاد» سوف يفضي إلى تخطي العالم لسقف درجتين مئويتين بنهاية القرن.

قبل ذلك، وفي سياق حملة الضخ المعلوماتي التي تشارك فيها المنظمات والجامعات ومراكز الأبحاث المتخصصة في قضايا المناخ من خلال نشر نتائج دراساتها وأبحاثها حول ما ينتظر الكوكب الأرضي من كوارث تحذر من عواقبها على مختلف أوجه الحياة على الكوكب الأرضي، ما لم تسارع بلدانه قاطبة إلى التخلص أو على الأقل تخفيف ما خلفه النشاط البشري من مخلفات وانبعاثات سمية ذات أثر مدمر - اختارت الإدارة الأمريكية الحالية الناكرة أساساً لوجود ظاهرة اسمها تغير المناخ، يوم الجمعة السوداء الذي حل هذه السنة في الولايات المتحدة في الثالث والعشرين من نوفمبر الماضي، للسماح بإطلاق التقرير الذي شاركت في إعداده عشرات الوكالات والدوائر الحكومية الأمريكية بتكليف من الكونغرس، والذي جاء فيه أن الولايات المتحدة ستمنى بخسائر تناهز ال 400 مليار دولار بنهاية القرن بسبب كوارث التغير المناخي. فكان أن رد الرئيس الأمريكي على التقرير بكلمات مقتضبة «إنني لا أُصدق هذه الروايات وهذه الأرقام». وقد اختارت الإدارة هذا اليوم لنشر التقرير بسبب انشغال الأمريكيين بأعمالهم الخاصة وتسوقهم وخلودهم للراحة، ما يقلل من وقعه على الرأي العام الأمريكي.

بدورها، كشفت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن عام 2018 سيكون رابع أكثر الأعوام حرارة على مستوى العالم. وقال تقرير فجوة انبعاثات الأمم المتحدة إن الجهود تحتاج إلى ثلاثة أضعاف ما هو مبذول حالياً كي لا يتجاوز ارتفاع درجة الحرارة درجتين مئويتين بنهاية هذا القرن.

أما المفوضية الأوروبية، فقد أصدرت استراتيجيتها المناخية طويلة الأجل الكبرى، تضمنت ثمانية مسارات محتملة لغازات الدفيئة حتى عام 2050. وقد حث مفوض المناخ في الاتحاد الأوروبي ميغيل أرياس كانيت الدول الأعضاء على تبني أكثر الرؤى طموحاً للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية. وهنالك الكثير من الدراسات والتقارير التي صدرت، وما زالت تصدر بالتزامن مع تواصل أعمال المؤتمر، لا يتسع المجال لذكرها جميعاً.

ومن الواضح أن هذا الضخ المعلوماتي التهويلي، المستمر حتى الساعة، والذي يراد له التحول إلى أداة «ضغط معلوماتي»، مورس طوال الشهرين الماضيين اللذين سبقا توجه الوفود إلى بولندا للانخراط ليل نهار، وعلى مدار حوالي أسبوعين، في مفاوضات ستكون صعبة على المفاوضين، بسبب العديد من القضايا التي رحلتها اجتماعات بون وبانكوك التحضيرية إلى المؤتمر - نقول إن مفاد رسائل هذا الضغط، يتلخص في أن نص المادة الثانية في اتفاق باريس يتوجب تعديله بحيث يقتصر الهدف على درجة ونصف مئوية، حتى لو تطلب الأمر إصدار قرار ملحق من المؤتمر بهذا المعنى.

وثانياً، ربما تطلب الأمر الانتقال من الصيغة الطوعية إلى الصيغة الملزمة للتخفيف عبر آلية ما تسمى «المساهمة المحددة وطنياً» (Nationally Determined Contribution)، لتصبح «التزامات التخفيف المحددة وطنياً»(Nationally Determined Mitigation Commitments). فبعد نجاح المرحلة الأولى في استدراج كافة الدول النامية لتقديم تعهدات (طوعية غير إلزامية) بالتخفيف عبر آلية «المساهمة المحددة وطنياً»، ها قد أزفت المرحلة الثانية المتمثلة في تحويل «المساهمات» (Contributions) إلى «التزامات» (Commitments). وسيتركز التنازع التفاوضي على ما يسمى «دليل قواعد العمل» (Rule Book)، الذي سيتحول بدوره إلى بروتوكول تنفيذي لاتفاق باريس لتغير المناخ، ليقوم مقام بروتوكول كيوتو الذي ستنتهي ولايته (بعد التمديد) في ديسمبر 2020.



* باحث بحريني