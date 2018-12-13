الوفود المشاركة في «تبريد المناطق» تزور محطة «إمباور»

دبي:”الخليج 365”

شهدت جزيرة النخلة في دبي زيارة تقنية موسعة للوفود المشاركة في الدورة الثامنة من «المؤتمر الدولي لتبريد المناطق 2018» وذلك في محطة تبريد «إمباور» المتواجدة في «نخلة جميرا» ولمحطة المبدلات الحرارية للحوض المائي الخاص بالكائنات البحرية المتواجدة في فندق «أتلانتس» .

وقد اطلع الحضور، الذين نوّهوا بمبادرة «إمباور» بفتح أبوابها لهم للمساهمة في رفع معايير قطاع تبريد المناطق في المنطقة والعالم، على عملية تشغيل هذا الحوض حيث يتم استخدام تقنية تبريد المناطق لتوفير درجة حرارة تتناسب مع جميع أنواع الكائنات البحرية. ويدل اعتماد هذا الحوض على التقنية تالتي توفرها «إمباور» على درجة تقدم القطاع في دبي.

وتمكن المشاركون من القيام بزيارة إلى غرف التحكم الخاصة بنقل الطاقة في «أتلانتس» حيث يتم توزيع وحدات تبريد المناطق التي توفرها «إمباور» للأماكن المختلفة في المنتجع. كما تم الشرح لهم عن كيفية توزيع التبريد بشكل متساوٍ في أقسام المنتجع كافة. وتوفر «إمباور» 45000 طن تبريد للمنتجع من خلال محطة التبريد الخاصة بها الواقعة على هلال النخلة.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي ل «إمباور»: «لطالما كانت «إمباور» ملتزمة برؤية بعيدة الأمد من خلال توفيرها لخدمات تبريد مناطق تعزز من المركز الريادي لدولة الإمارات وإمارة دبي على وجه الخصوص».