شكرا لقرائتكم خبر عن فرص التجارة الإلكترونية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

محمد باقر *

يتوقع لحجم التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة أن يتجاوز عتبة 65 مليار درهم بحلول عام 2020، ليمثل أكثر من 45% من حجم التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط. ولا شك أن سوق التجارة الإلكترونية سيواصل نموه بفضل مزايا السهولة والانسيابية التي يتمتع بها هذا القطاع الحيوي، وهي بالطبع من أبرز السمات التي نصبو إليها جميعاً.

ولن يغفل رواد الأعمال المتمرسون في اقتناص مثل هذه الفرص، عن إطلاق مزيد من المشاريع عبر الإنترنت سعياً للحاق بركب هذا التوجه المجزي والاستفادة من وتيرة نموه المتصاعدة يوماً تلو الآخر. لكن التساؤل الذي يبرز إلى الواجهة هنا؛ أين يقف تجار التجزئة التقليدية في خضم هذا التوجه السائد؟ وهل شرعوا في تبني تكتيكات جديدة للدخول في الفضاء الإلكتروني الرحب؟

إن الطريق نحو المستقبل لا يقتصر على خوض عالم «التجارة الإلكترونية»، بل يتعدى ذلك نحو تبني قنوات متعددة. فالمسألة هنا تتعلق بتوافر قنوات بيع عديدة من شأنها زيادة المخرجات الإيجابية لأنها تمنح العملاء خيارات أكثر للتفاعل مع شركتكم، سواء كان ذلك من خلال المراكز القائمة على الأرض أو عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيقات الأجهزة المتحركة أو عبر التواصل هاتفياً مع أحد وكلاء خدمة العملاء. ويجسد هذا الصعود المطرد في وتيرة التسوق الإلكتروني التحول الكبير في العادات الشرائية. الأمر الذي يفرض على أصحاب الشركات ضرورة حتمية لمواكبة ركب المنافسة.

ويقوم نجاح استراتيجية متعددة القنوات على ركيزتين محوريتين: أولاهما تقديم قنوات إضافية لتواصل العملاء، وثانيتهما توفير تجربة عملاء انسيابية ومتسقة عبر مختلف هذه القنوات.

وبوصفها خياراً مثالياً لتفاعل العملاء، فإن التجارة الإلكترونية ستضيف قيمة للشركات التي تعمل بالطرق التقليدية دون التأثير في حصتها في السوق. إذ تمنح للشركات فرصة ثمينة لإدارة المتجر التقليدي وتشغيل متجر إلكتروني كوحدة واحدة، وبالتالي تعزيز الربحية في السوق والمساهمة قدماً في توسيع الأعمال التجارية.وعندما نعلم أن 73٪ من إجمالي عمليات الشراء عبر الإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة يجريها عملاء تقل أعمارهم عن 31 عاماً، وبما أن هذه الفئة العمرية تشكل 64٪ من سكان الدولة، فإن هذه المؤشرات تمنحنا فكرة واضحة عن مدى أهمية تبني تجار التجزئة لمنهجية متعددة القنوات في السنوات العشر المقبلة وما بعدها.

وبعد إنشاء وتطوير منظومة القنوات المتعددة لمشروعكم التجاري، يتحتم عليكم إضفاء طابع الانسيابية عليها. فإن إدراك قنوات عملائكم المفضلة للتواصل معكم سيؤسس لقاعدة متينة تدفع بنموكم وازدهاركم قدماً. ومع ذلك، فإن الحاجة الأبرز تتمثل في وجود ملف تعريف كامل لكل عميل ويمكن لموظفي المبيعات لديكم الوصول إليه بسهولة، بصرف النظر عن مكان وجودهم. وقد يشمل ذلك سجل مشترياته أو عنوانه المسجل أو حتى البضائع التي لم يتم تسليمها بعد.

ويكمن التحدي الأكبر في القدرة على توفير قنوات تفاعل العملاء ورفدهم بالتجارب المثالية في آن معاً، في إيجاد الموظفين الموهوبين لضمان تنفيذ هذا المزيج الفريد على أكمل وجه. لأن القدرة على صياغة تجارب متعددة القنوات تتطلب طيفاً واسعاً من المهارات، الأمر الذي يفرض حاجة ملحة لاستقطاب مزيد من المتخصصين في جمع البيانات وتحليلها، وتصميم تجارب العملاء، وتنفيذ الاتصالات الموحدة، والأمن السيبراني، والتسويق الرقمي علاوة على مديرين يتمتعون بالقدرة على فهم كيفية عمل جلّ هذه العناصر وتناغمها معاً للوصول إلى النتائج المرجوّة.وتعتبر الشهادات الجامعية مفيدة طبعاً في بعض هذه المجالات، لكن بالطبع ليس جميعها. وغالباً، سيتطلب الأمر إعادة صقل بعض المهارات والمواهب لمواءمة طبيعة العمل الخاصة بهذه المنهجية المبتكرة.

الحقيقة أن عدد تجار التجزئة في الشرق الأوسط الذين نجحوا في دخول عالم التجارة الإلكترونية الحقيقية لا يزال منخفضاً للغاية. وفي ظل وجود طرق التفكير الصحيحة والإرادة القوية لتعلّم مهارات جديدة، فلم يفت الأوان بعد لأصحاب الشركات التقليدية على اغتنام هذه الفرصة المميزة.

* الرئيس التنفيذي في «جلف ماركيتنج»