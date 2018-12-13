«ثقة العقاري المصري» ينطلق في «إكسبو الشارقة» اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

ينطلق اليوم معرض«ثقة العقاري» المصري في مركز المعارض بالشارقة، الذي سيستمر حتى يوم الأحد المقبل، بمشاركة 23 شركة مصرية تعرض مشاريع تجارية وسكنية في العاصمة الإدارية الجديدة، والقاهرة والإسكندرية، والساحل الشمالي، والصعيد المصري.

ويستهدف المعرض، بحسب قول محمد الدهشوري الرئيس التنفيذي لشركة «ثقة»، التي تنظم المعرض بالتعاون مع شركة «إيفنت جيت» الإماراتية، جذب المصريين المقيمين بالإمارات بالإضافة إلى المستثمرين الإماراتيين خصوصاً والخليجيين عموماً، الذين يرغبون في تملك الوحدات التجارية أو السكنية بجمهورية مصر العربية.

وتشمل الشركات المشاركة «صروح»، و«إدجي هولدنج»، و«بوكا»، و«جبال»، و«لاميرادا» بمشاريع في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة المستقبل وجبال السخنة، بالإضافة إلى شركات «الحمد»، و«علمكو جروب»، بمشاريع في حي التجمع بالقاهرة، وشركات لديها مشاريع متعددة مثل «مايكرو كاسيل جروب» التي تعرض مبادرة «بيتي بيتك»، و مشاريع بالساحل الشمالي، ومشروعاً زراعياً يتكون من فيلا وأرض مزروعة، وشركة «فاليري» بمدينة الإسكندرية، وشركة «دوجا» بمشاريع سكنية وتجارية في حي التجمع بالقاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة.