«أملاك» و«إعمار» يقودان ارتفاع 20 شركة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

واصل مؤشر سوق دبي المالي الارتفاع بنسبة 1.5% عند مستوى 2573.45 نقطة، مدفوعاً بأسهم شركات العقار والبنوك والتأمين والنقل والخدمات.

تم تداول 165.8 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 165.7 مليون درهم، نفذت من خلال 2819 صفقة، وجرى تداول أسهم 33 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 6 شركات.

وتصدر سهم إعمار العقارية التداولات قرب 40 مليون درهم، وارتفع بنسبة 6.36% مغلقاً عند 4.35 درهم، تلاه سهم دبي الإسلامي بسيولة 16.84 مليون درهم، وارتفع بنسبة 1.37% إلى 5.18 درهم، وجاء ثالثاً سهم جي إف إتش بسيولة 14 مليون درهم، وارتفع بنسبة 0.89% مغلقاً عند 1.13 درهم.

وسجل سهم أملاك الارتفاع الأكثر بنسبة 7.08% مغلقاً عند 0.38 درهم، تلاه سهم إعمار العقارية، فيما جاء في المركز الثالث من حيث الارتفاع سهم تبريد بنسبة 5.96% وأغلق عند 1.6 درهم.

في المقابل، كان أكبر الخاسرين سهم دار التكافل، وتراجع بنسبة 3.15% إلى 0.43 درهم، تلاه سهم دي إكس بي ونزل بنسبة 2.72% مغلقاً عند 0.25 درهم، ثم سهم الاتحاد العقارية بتراجعه 2.64% إلى 0.41 درهم.