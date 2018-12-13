ال «بلوك تشين» تخفض كلفة تشغيل المصارف 70%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي خلال كلمته في افتتاح أعمال الملتقى العربي الأول للتقنيات المالية الحديثة، الذي نظمه الصندوق تحت عنوان «تطبيقات تقنيات البلوك تشين والشمول المالي»، بالمشاركة مع كل من الوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي، ومجموعة البنك الدولي، وبالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إن الأهمية المتزايدة التي باتت تكتسبها استخدامات التقنيات المالية الحديثة في القطاع المالي والمصرفي والنمو الكبير والمتسارع الذي تشهده هذه الصناعة، يستلزم التشاور بصورة مستمرة حول تداعيات استخدامات هذه التقنيات واتجاهاتها، لتعظيم الفائدة من الفرص التي توفرها من جهة والحد من الانعكاسات السلبية على سلامة ونزاهة العمل المالي والمصرفي من جهة أخرى.

وأشار في هذا الصدد، إلى واحدة من أهم هذه التقنيات وهي «البلوك تشين»، التي ووفقاً للتقديرات ستسهم في تخفيض التكاليف التشغيلية للمصارف العالمية بنسبة تتراوح بين 30 إلى 70% بحلول عام 2025، إلى جانب قدرتها في خفض تكاليف التحويلات المالية وزيادة كفاءة عمليات نظم المدفوعات والتسوية.

كما أكد المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن تقنيات «البلوك تشين» ستساعد بشكل كبير على زيادة مستويات الشمول المالي، مشيراً في هذا الصدد إلى أن تقديم الخدمات المالية عبر تقنيات «البلوك تشين» والهاتف المحمول تمثل خيارات واعدة لتقديم الخدمات المالية للملايين من الأفراد الذين لا تتوفر لهم فرص الوصول للخدمات المالية، بما يوفر حلولاً لتعزيز مستويات الشمول المالي، ستنعكس ايجاباً في زيادة مستويات ربحية القطاعات المصرفية جراء زيادة مستويات الشمول المالي، منوهاً إلى تقديرات بعض الدراسات أن تولد هذه التقنيات إيرادات مصرفية تبلغ حوالي 380 مليار دولار بحلول عام 2025 جراء تقديم الخدمات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد غير المشمولين مالياً.