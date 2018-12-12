شكرا لقرائتكم خبر عن محلل: ارتفاع مؤشر البورصة بسبب عودة المؤسسات المحلية للشراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال معتصم الشهيدى نائب رئيس مجلس إدارة شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية، إن صعود المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية للجلسة الثالثة على التوالى، جاء مدفوعاً بارتفاع عدد من الأسهم القيادية على رأسهم سهمى البنك التجارى الدولى وشركة جلوبال تليكوم القابضة، فى الوقت نفسه وصل المؤشر الرئيسى إلى مستوى دعم هام عند مستوى 12000 نقطة، وهو أعلى مستوى تاريخى وصل إليه المؤشر عام 2008، ولذا حدث ارتداد قوى من هذا المستوى، مضيفا أن المؤشر يواجه خلال الجلسات المقبلة مستوى مقاومة بين 12900-13000 نقطة، ومن المهم أن يتخطاه.

وأضاف الشهيدى، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن أبرز أسباب صعود البورصة أيضا، هو عودة المؤسسات المحلية للشراء، لأول مرة منذ شهر مايو، خاصة بعد تدنى أسعار الأسهم بالبورصة مما يغرى المؤسسات للعودة للشراء.

وأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 8.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 732.967 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 12856 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 2114 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.90% عند مستوى 12827 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.65% عند مستوى 673 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 1679 نقطة، فيما هبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 468 نقطة.