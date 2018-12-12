شكرا لقرائتكم خبر عن «أرامكو» تحصد جائزة «حمدان بن محمد» للابتكار والان نبدء بالتفاصيل

حصدت أرامكو جائزة ولي عهد دبي، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للابتكار في إدارة المشاريع، لإنجازها المرحلة الأولى من مشروع توسعة شبكة الغاز الرئيسة قبل الموعد المحدد وبميزانية أقل.

ويمثل المشروع الإنشائي، الذي يُعد الأكبر من نوعه على مستوى العالم، المرحلة الأولى من شبكة أنابيب عبر المملكة التي تمتد بطول 660 كيلومتر، لنقل الغاز الطبيعي من حقول الإنتاج على الساحل الشرقي للمملكة إلى ساحلها الغربي، كما يتضمّن المشروع إنشاء محطتين لضغط الغاز الطبيعي.

وتسلّم نائب رئيس أرامكو لإدارة المشاريع المهندس فهد الهلال، الجائزة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، خلال احتفالية أقيمت تزامنًا مع منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع ، وحضرها كبار الشخصيات والمسؤولين في مجال إدارة المشاريع بالقطاعين العام والخاص من مختلف دول العالم.

وقال "الهلال"، في تصريح له بهذه المناسبة: "تفخر أرامكو بحصولها على هذه الجائزة التي تأتي تقديرًا لنجاحنا في إنجاز المرحلة الأولى من مشروع توسعة شبكة الغاز الرئيسة الممتدة عبر البلاد، كما يعكس هذا الإنجاز التزام الشركة بتوفير الطاقة النظيفة لعملائها في أنحاء المملكة وتمكينهم من دفع عجلة التنمية الاقتصادية فيها".

وأضاف: "الإبداع والمرونة والتميّز هم السمة المميزة لفرق إدارة المشاريع في أرامكو السعودية على جميع المستويات ، لافتا النظر إلى أن أرامكو السعودية تتمتع بسجل طويل وحافلٍ بالنجاحات في إنجاز مشاريع كبرى معقدة وصعبة تطبق فيها الخبرة في إدارة المشاريع للتأكّد من أن مشاريع النفط الخام والغاز والكيميائيات تحقق الفوائد الاقتصادية المستدامة للمملكة ومتطلباتها المتزايدة للمشاريع والإنشاءات".