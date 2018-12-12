شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل دويدار قائما بأعمال رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول لـ"الخليج 365" أن وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق أصدر قرارا بتعيين نبيل دويدار، قائماً بأعمال رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى خلفا للواء محمد يوسف. وأوضح المصدر لـ"الخليج 365" أن "دويدار" تسلم عمله الخميس الماضى، وذلك لحين اختيار رئيس جديد، وأشار المصدر إلى أن نبيل دويدار، كان يشغل العضو المنتدب للشركة القابضة للنقل البرى والبحرى.

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