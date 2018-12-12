شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات مصر تغير كود خدمة التليفون الأرضى لـ611 بدلا من 612 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس خالد حجازى الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى بشركة اتصالات مصر، عن تغيير كود رقم الشركة بخدمة التليفون الأرضى من 612 الى 611 وذلك بالإتفاق مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات حيث كانت الشركة قد أطلقت الخدمة منذ أيام كثانى مشغل للتليفون الأرضى فى السوق.

وأوضح حجازى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن تغيير كود التليفون الأرضى لـ611 ليتماشى مع الكود الخاص بخدمات المحمول للشركة 011، مشيرا أن الجهاز خصص ترقيم لاتصالات من أول 61100000 وحتى 61199999 مشيرا أن الميزة الخاصة بخدمة التليفون الأرضى هى توفير جميع الخدمات للعميل.

وتعد اتصالات مصر ثانى مشغل فى السوق يقدم خدمات التليفون الأرضى بعد المصرية للاتصالات التى يرجع تاريخ إنشائها لعام 1854 وكانت تسمى آنذاك الشركة الشرقية للتليفونات والتلغراف، وكان أول خط تليفون ثابت يربط القاهرة بالإسكندرية عام 1881.

وحصلت شركات اتصالات واورنج وفودافون على رخصة للتليفون الأرضى عام 2016 ضمن اطار الترخيص الموحد للاتصالات، وتصل مدة الترخيص لنحو 15 عام.

وكانت أخر بيانات صادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد كشفت عن ارتفاع عدد مشتركى الهاتف الثابت لنحو 7.67 مليون مشترك وذلك بنهاية يوليو الماضى بمعدل انتشار بلغ 7.63%، مقارنة بنحو 7.40 فى يونيو 2018.

ويستحوذ عدد المشتركين منازل على نحو 86% من حجم الإشتراكات، و التجارى 12% و الحكومى 2%.

وانخفض اجمالى سعة السنترالات 18.86 مليون خط بنهاية يوليو مقارنة 19.35 مليون خط فى يونيو 2018.