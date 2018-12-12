شكرا لقرائتكم خبر عن ارتداد الإسترليني من الأدنى له في 20 شهراً أمام الدولار مع دعم أعضاء البرلمان إلى ماي في استفتاء سحب الثقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العملة الملكية الجنيه الإسترليني بأكثر من الواحد بالمائة خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها من الأدنى لها مند 11 من نيسان/أبريل من عام 2017 أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الملكي البريطاني وعقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء عن الاقتصاد الأمريكي وبالتزامن مع تصويت أعضاء البرلمان البريطاني على استفتاء سحب الثقة من حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وسط تقرير تفيد بأنها قد تحصل على دعم 158 عضو مقابل 33 عضو.

في تمام الساعة 05:54 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الجنية الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.23% إلى مستويات 1.2641 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.2487 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.2671، بينما حقق الأدنى له في 20 شهراً عند 1.2478.

هذا وقد تابعنا تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمام البرلمان البريطاني قبل التصويت على سحب الثقة من حكومتها والتي أعرب من خلالها أن عقد انتخابات مبكرة في الوقت الراهن لن يكون في صالح المملكة المتحدة وكذلك إعادة التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، موضحة أن عدم التوصل لاتفاق يعني عدم الخروج من الاتحاد الأوروبي، ومضيفة أنها أحرزت المزيد من التقدم في المحادثات مع قادة الاتحاد الأوروبي.

كما أفادت ماي أن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي لا تزال مستمرة حيال خطة باكستوب، موضحة أن الموعد التالي للتصويت على اتفاق الخروج من الاتحاد سوف يتم تحديده اعتماداً على تطور المحادثات مع قادة الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن حكومتها تتجن خلق المزيد من الغموض وتسعى للحد من حالة عدم اليقين، مع تطرقها لكون الانقسام ورفض الاتفاق يهدد خروج بريطانيا من الاتحاد، معربة أن الوقت قد حان لضمان خروج منظم من الاتحاد.

ونوهت ماي أن الشعب البريطاني قد صوت لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي ودورنا هو تنفيذ ذلك الأمر، موضحة أن دور حكومتها هو ضمان مستقبل أفضل لأفراد الشعب البريطاني، مع أعربها عن ثقتها في توصل حكومتها لاتفاق جيد، وتأكيدها على أن حكومتها تسعى إلى ضمان خروج جيد في صالح المملكة المتحدة وأيرلندا بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي أيضا.

وفي نفس السياق، صرح وزير العدل البريطاني ديفيد جاوك في وقت سابق اليوم أنه في حالة خسارة رئيسة الوزراء البريطانية ماي في تصويت البرلمان بسحب الثقة من حكومتها، فأن ذلك سوف يؤدي إلى حالة من عدم اليقين، معرباً أن القائد الجديد الذي سيخلف ماي في قيادة الحكومة البريطانية في تلك الحالة سيلجأ لتمديد المادة 50 من ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولا ندري كم من الوقت قد يحتاج لتأخير المادة 50.

وارتدت العملة الملكية الجنية الإسترليني من الأدنى لها في 20 شهراً مع فرص تخطي ماي لذلك التحدي الذي وصلت إليه في أعقاب مطالبتها للبرلمان البريطاني في مطلع الأسبوع الجاري بتأجيل التصويت على اتفاق خروج بريطاني من الاتحاد الأوروبي، وأفادتها بأن الاتفاق كان سيواجه رفض صريح داخل البرلمان وأنه سيكون هناك محادثات مع قادة الاتحاد الأوروبي حيال المخاوف المتعلقة بالخروج من الاتحاد.

ورفضت ماي خلال حديثها يوم الاثنين الماضي أمام البرلمان التعليق على الموعد المحتمل للتصويت، مع تطرقها إلى أنه من المستبعد أن يكون هناك تصويت أخر قبل 21 من كانون الثاني/يناير المقبل وأن حكومتها تسعى لتمكين البرلمان بالمزيد من التحكم في خطة "باكستوب"، مضيفة أن الاتفاقية أصبحت واضحة أن باكستوب ستكون مؤقتة، موضحة أنه ليس لديها أدنى شك أن الاتفاق الحالي هو الأفضل.

كما نوهت ماي آنذاك أن حكومتها ستسعى للحصول على المزيد من الضمانات حيال باكستوب من الاتحاد الأوروبي، وأن ذلك سيكون له الأولوية خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفة أن إعادة الاستفتاء يزيد من مخاطر التفكك، مع تطرقها لكون حكومتها ستمضي قدماً في تحضير سيناريو الخروج دون اتفاق، وأن مسئولية الحكومة البريطانية الحالية هي تنفيذ مطالب الاستفتاء، مؤكدة على احترام حكومتها مطلب الاستفتاء.

وقد تعالت المطالبات باستقالة الحكومة عقب فشلها في مهمة الخروج من الاتحاد الأوروبي آنذاك، كما نادي بعض أعضاء البرلمان لذلك التصويت بسحب الثقة من حكومة ماي الذي يجرى الآن، ونود الإشارة لكون بعض التقرير الإخبارية تطرقت لكون نحو 158 عضو في البرلمان قد اعتربوا عزمهم التصويت بالثقة في حكومة ماي واعرب 33 عضو أخرون عن عزمهم التصويت بسحب الثقة من الحكومة البريطانية الحالية.

على الصعيد الأخر، تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت الثبات عند مستويات الصفر متوافقة مع التوقعات مقابل نمو 0.3% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.2% متوافقة مع التوقعات، وأظهرت القراءة السنوية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 2.2% متوافقة مع التوقعات مقابل 2.5% في القراءة السنوية السابقة.

وفي نفس السياق، أوضحت القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر أسعار المستهلكين تسارع النمو إلى 2.2% متوافقة مع التوقعات مقابل 2.1% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر، وتتطلع الأسواق حالياً لصدور قراءة ميزانية الخزانة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 193.5 مليار مقابل 100.5 مليار في تشرين الأول/أكتوبر.