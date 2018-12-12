شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 12-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يرتد سعر النفط هبوطاً بعد إعادة اختبار دعم القناة الفرعية الصاعدة المكسور سابقاً، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يقدم إشارات سلبية واضحة الآن، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، حيث يتواجد هدفنا التالي عند 49.10، في حين يمثل الثبات دون 52.50 شرط مهم لتحقيقه.

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